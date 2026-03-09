< sekcia Zahraničie
Izrael: Modžtabá Chameneí má ruky zašpinené krvou, je to ďalší tyran
Ide o prvú reakciu izraelských úradov na nedeľňajšie zvolenie Modžtabu Chameneího za nového iránskeho vodcu.
Tel Aviv 9. marca (TASR) - Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok označilo nového najvyššieho iránskeho vodcu Modžtabu Chameneího za rovnakého „tyrana“ ako bol jeho otec. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Jablko nepadá ďaleko od stromu. Modžtabá Chameneí má už ruky zašpinené krvou, ktorá charakterizovala vládu jeho otca. Ďalší tyran, ktorý bude pokračovať v brutalite iránskeho režimu,“ napísal izraelský rezort diplomacie na sociálnej sieti X pod obrázkom Modžtabu Chameneího a jeho otca Alího so zbraňami v rukách.
Ide o prvú reakciu izraelských úradov na nedeľňajšie zvolenie Modžtabu Chameneího za nového iránskeho vodcu. Jeho otec a predchodca Alí Chameneí zahynul pri americko-izraelských útokoch na Irán 28. februára, hneď v prvý deň útokov. Najvyšším duchovným vodcom Iránu bol viac ako 37 rokov. Modžtabá Chameneí útoky prežil, no okrem jeho otca pri nich zahynula aj jeho matka, manželka a dcéra.
