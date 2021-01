Izrael možno začne očkovať proti koronavírusu aj deti nad 12 rokov

Tel Aviv 12. januára (TASR) – V Izraeli by mohli už v nasledujúcich dvoch mesiacoch začať očkovať proti koronavírusu SARS-CoV-2 aj deti nad 12 rokov. Stane sa tak však len v prípade, ak výskum potvrdí, že je to bezpečné, oznámil v utorok podľa agentúry Reuters koordinátor izraelskej vlády pre pandémiu Nachman Aš.



Izrael je v súčasnosti krajinou, v ktorej v globálnom meradle najrýchlejšie prebieha očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Tamojšia vláda má v pláne podať jednu alebo obe dávky vakcíny piatim miliónom obyvateľov do polovice marca. Izrael má zhruba deväť miliónov obyvateľov.



Aš sa domnieva, že na základe farmakologického výskumu sa bude môcť požadovaná veková hranica na zaočkovanie znížiť z 16 na 12 rokov. Úrad pre kontrolu potravín a liečiv by takéto použitie mohol schváliť do marca. Podľa neho by to prispelo najmä k rýchlejšiemu zabezpečeniu kolektívnej imunity.



Z údajov izraelského štatistického úradu vyplýva, že osoby vo veku 12 – 16 rokov tvoria zhruba 7,75 percenta obyvateľstva Izraela.



Prioritne očkovaní sú v súčasnosti dôchodcovia, dospelí so zdravotným postihnutím alebo zamestnanci kritickej infraštruktúry štátu. Prvú dávku vakcíny od spoločnosti Pfizer doteraz dostalo viac ako 1,85 milióna Izraelčanov.