Múr nárekov je po pandemickej prestávke opäť prístupný pre verejnosť

Jeruzalem 5. mája (TASR) – Židovskí veriaci sa môžu opäť modliť pri posvätnom Múre nárekov v jeruzalemskom Starom meste, keďže dosah koronavírusovej pandémie sa už v Izraeli zmierňuje. Naraz sa tam bude môcť modliť maximálne 300 osôb, oznámila v utorok Nadácia dedičstva Múru nárekov.



Izraelská vláda už predtým stiahla požiadavku, na základe ktorej sa ľudia museli modliť vo vzdialenosti najviac 500 metrov od svojho bydliska. Najnovšie rozhodnutie prichádza po tom, ako zdravotnícke úrady zaznamenali pokles potvrdených nových prípadov nákazy patogénom SARS-CoV-2.



Pravidlo, že v jednej skupine modliacich môže byť maximálne 19 ľudí, však zostáva naďalej v platnosti. Priestor pred múrom bude rozdelený do čo najväčšieho počtu individuálnych miest na modlenie. Návštevníci sa pred vstupom do tejto posvätnej lokality budú musieť podrobiť meraniu teploty a vyžadované sú aj rúška.



Podľa izraelského ministerstva zdravotníctva bol koronavírus SARS-CoV-2 dosiaľ zistený u 16 268 ľudí. Zatiaľ čo 10 223 pacientov sa uzdravilo, 237 ľudí chorobe COVID-19 podľahlo, uvádza agentúra DPA.



Múr nárekov je pozostatkom opevnenia druhého jeruzalemského chrámu. Leží na úpätí Chrámovej hory, ktorá je posvätná pre židov i moslimov. Pútnici podľa zvyklostí napíšu svoje priania na kúsok papiera a ten potom zasunú medzi kamene múra.



Od štvrtka sa v Izraeli môžu otvoriť nákupné centrá a vonkajšie trhoviská, koncom mája sa do škôl vrátia žiaci všetkých vekových skupín. V nedeľu sa po 50 dňoch karantény vrátili do svojich tried žiaci najvyšších a najnižších ročníkov škôl.



Povolenie na obnovenie prevádzky dostali aj knižnice, hotely, kultúrne pamiatky, prírodné rezervácie či zoologické záhrady.