Izrael: Na 10. výročie vraždy ženy sa v Jeruzaleme uskutočnil Pride

Jeruzalem 6. júna (TASR) - Tisíce Izraelčanov vo štvrtok vyšlo do ulíc Jeruzalema na pochod Pride, na ktorý dohliadalo veľké množstvo bezpečnostných zložiek. Udialo sa tak desať rokov po tom, čo na rovnakom pochode židovská extrémistická skupina dobodala mladú ženu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Štvrtkový pochod sa tiahol centrom Jeruzalema a jeho účastníci niesli dúhové vlajky, transparenty a balóny, zatiaľ čo malá skupina anti-LGBT aktivistov sa zhromaždila v uzavretom priestore neďaleko.



K smrteľnému pobodaniu 16-ročnej Širy Bankiovej došlo 30. júla 2015 a bolo pri ňom zranených ďalších šesť ľudí. AFP pripomína, že Bankiovej vraha iba niekoľko týždňov predtým prepustili z väzenia, kde si odpykával trest za napadnutie troch ľudí na predošlom pochode Pride.



„Pripomíname si 10 rokov od vraždy Širy Bankiovej na Pride čo znamená, že dnešný Pride je venovaný jej pamiatke,“ povedal pre agentúru AFP Hadas Blumendal, predseda organizácie Jerusalem Open House for Pride and Tolerance.



Na pochode sa zúčastnil aj izraelský prezident Jicchak Herzog a líder opozície Jair Lapid. „Prišli sme sem, aby sme si pripomenuli a uctili pamiatku krásneho mladého izraelského dievčaťa, ktoré prišlo konať dobro, Širu Bankiovú, ktorá tu bola zavraždená pred 10 rokmi,“ povedal Herzog, keď stál na mieste, kde bola zavraždená. Lapid vyhlásil, že „stojí pri priateľoch z LGBT+ komunity a spoločne budú pochodovať za práva pre všetkých.“



Reuters pripomína, že pochody Pride sa v Jeruzaleme konajú každoročne od roku 2002. Paralelne tiež demonštrujú rôzne krajne pravicové a náboženské skupiny.