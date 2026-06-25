< sekcia Zahraničie
Na juhu Libanonu zahynul izraelský vojak po prevrátení auta
Armáda uvádza, že od vypuknutia bojov s Hizballáhom 2. marca zahynulo v južnom Libanone 37 izraelských vojakov a jeden civilný dodávateľ.
Autor TASR
Jeruzalem 25. júna (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že jej vojak v stredu zahynul na juhu Libanonu, kde došlo napriek prímeriu k zrážkam s bojovníkmi z militantného hnutia Hizballáh. Agentúra Reuters ale píše, že mohlo ísť o nehodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Podľa armády 32-ročný vodič „zahynul počas operácie“, keď sa prevrátilo vozidlo. Zdroj agentúry Reuters však incident opísal ako nehodu.
Armáda uvádza, že od vypuknutia bojov s Hizballáhom 2. marca zahynulo v južnom Libanone 37 izraelských vojakov a jeden civilný dodávateľ. Libanonské úrady zasa informujú, že izraelské útoky zabili viac než 4100 ľudí a ďalších viac ako milión vyhnali z domovov.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok vyhlásil, že izraelské sily dostali „plnú voľnosť“ zasiahnuť proti akejkoľvek hrozbe v južnom Libanone. Opätovne zdôraznil, že vojaci zostanú v tejto oblasti nasadení tak dlho, ako to bude potrebné.
Situácia v Libanone bola aj hlavnou témou prvého kola rokovaní medzi USA a Iránom vo Švajčiarsku o ukončení konfliktu na Blízkom východe, pričom Teherán požadoval zastavenie bojov v Libanone.
Podľa armády 32-ročný vodič „zahynul počas operácie“, keď sa prevrátilo vozidlo. Zdroj agentúry Reuters však incident opísal ako nehodu.
Armáda uvádza, že od vypuknutia bojov s Hizballáhom 2. marca zahynulo v južnom Libanone 37 izraelských vojakov a jeden civilný dodávateľ. Libanonské úrady zasa informujú, že izraelské útoky zabili viac než 4100 ľudí a ďalších viac ako milión vyhnali z domovov.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok vyhlásil, že izraelské sily dostali „plnú voľnosť“ zasiahnuť proti akejkoľvek hrozbe v južnom Libanone. Opätovne zdôraznil, že vojaci zostanú v tejto oblasti nasadení tak dlho, ako to bude potrebné.
Situácia v Libanone bola aj hlavnou témou prvého kola rokovaní medzi USA a Iránom vo Švajčiarsku o ukončení konfliktu na Blízkom východe, pričom Teherán požadoval zastavenie bojov v Libanone.