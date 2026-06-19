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Izrael: Na juhu Libanonu zahynuli štyria vojaci
Armáda doposiaľ identifikovala jedného z mŕtvych, veliteľa tankového práporu.
Autor TASR
Tel Aviv 19. júna (TASR) - Izraelská armáda v piatok uviedla, že pri intenzívnych bojoch na juhu Libanonu prišli o život štyria jej vojaci, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP. Ďalších päť vojakov utrpelo zranenia, pričom jeden je vo vážnom stave, uviedol server The Times of Israel (TOI).
Armáda doposiaľ identifikovala jedného z mŕtvych, veliteľa tankového práporu. Dodala, že totožnosť ostatných troch obetí zverejní neskôr. K incidentu došlo po polnoci, keď tank zasiahol pravdepodobne dron alebo riadená strela. Presnú príčinu explózie ozbrojené sily vyšetrujú, priblížil TOI.
O niekoľko hodín neskôr zaútočilo militantné hnutie Hizballáh na izraelské jednotky s dronom naloženým výbušninami. Pri tomto incidente utrpel jeden vojak vážne, traja stredne ťažké a jeden ľahké poranenia.
Libanonská štátna tlačová agentúra NNA predtým uviedla, že pri izraelských náletoch zahynulo na juhu Libanonu najmenej 16 ľudí a viacerí ďalší utrpeli zranenia.
V čase útokov prišlo oznámenie o odložení plánovaných rokovaní vo Švajčiarsku medzi Iránom a Spojenými štátmi o konečnej mierovej dohode. Témou rozhovorov má byť aj izraelská okupácia južného Libanonu a pokračujúce útoky na Hizballáh. Tel Aviv trvá na tom, že si musí toto územie udržať a mať voľnú ruku v boji proti militantom, keďže hnutie útočí na severný Izrael, spresňuje AP.
Panarabská satelitná televízia al-Majadín, ktorá je spriaznená s Hizballáhom, uviedla, že Irán odložil vyslanie svojej delegácie do Švajčiarska práve pre pokračujúce vojenské ťaženie Izraela v Libanone.
Armáda doposiaľ identifikovala jedného z mŕtvych, veliteľa tankového práporu. Dodala, že totožnosť ostatných troch obetí zverejní neskôr. K incidentu došlo po polnoci, keď tank zasiahol pravdepodobne dron alebo riadená strela. Presnú príčinu explózie ozbrojené sily vyšetrujú, priblížil TOI.
O niekoľko hodín neskôr zaútočilo militantné hnutie Hizballáh na izraelské jednotky s dronom naloženým výbušninami. Pri tomto incidente utrpel jeden vojak vážne, traja stredne ťažké a jeden ľahké poranenia.
Libanonská štátna tlačová agentúra NNA predtým uviedla, že pri izraelských náletoch zahynulo na juhu Libanonu najmenej 16 ľudí a viacerí ďalší utrpeli zranenia.
V čase útokov prišlo oznámenie o odložení plánovaných rokovaní vo Švajčiarsku medzi Iránom a Spojenými štátmi o konečnej mierovej dohode. Témou rozhovorov má byť aj izraelská okupácia južného Libanonu a pokračujúce útoky na Hizballáh. Tel Aviv trvá na tom, že si musí toto územie udržať a mať voľnú ruku v boji proti militantom, keďže hnutie útočí na severný Izrael, spresňuje AP.
Panarabská satelitná televízia al-Majadín, ktorá je spriaznená s Hizballáhom, uviedla, že Irán odložil vyslanie svojej delegácie do Švajčiarska práve pre pokračujúce vojenské ťaženie Izraela v Libanone.