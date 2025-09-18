< sekcia Zahraničie
Izrael na juhu Libanonu zasiahla sklady elitnej jednotky Hizballáhu
Autor TASR
Jeruzalem 18. septembra (TASR) - Izraelská armáda počas náletov, ktoré podnikla vo štvrtok večer na juhu Libanonu, zasiahla viaceré sklady zbraní patriace elitnej jednotke proiránskeho hnutia Hizballáh, známej ako Radwán. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.
Podľa izraelskej armády snahy Hizballáhu o obnovenie jednotky Radwán, ktorú vlaňajšia izraelská ofenzíva v Libanone výrazne oslabila, sú porušením dohody o prímerí uzavretej v novembri 2024.
Štvrtkové útoky sa uskutočnili v dvoch vlnách a po varovaniach izraelskej armády adresovaných obyvateľom piatich obcí na juhu Libanonu, ktorým bola odporučená evakuácia.
Od uzavretia prímeria v novembri 2024 izraelská armáda podľa vlastných údajov zabila pri útokoch v Libanone vyše 300 operatívcov Hizballáhu - s odôvodnením, že porušovali podmienky dohody o prímerí.
Libanonská štátna tlačová agentúra NNA potvrdila útoky v oblasti a dodala, že spôsobili materiálne škody.
V reakcii na spomínané varovanie libanonský premiér Nawáf Salám i prezident Džuzíf Awn vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinulo „maximálny“ tlak na Izrael, aby zastavil svoje útoky na Libanon. Salám svoju výzvu adresoval najmä Francúzsku a Spojeným štátom, ktoré sú hlavnými garantmi prímeria z novembra 2024, ktorého cieľom bolo ukončiť viac ako rok trvajúce ozbrojené zrážky a boje medzi Izraelom a Hizballáhom podporovaným Iránom.
Izrael pokračuje v útokoch na južný Libanon napriek prímeriu, ktorým sa v novembri 2024 skončil viac ako rok cezhraničných útokov a dva mesiace trvajúca vojna izraelskej armády s Hizballáhom. Izrael okrem toho ponechal svojich vojakov v piatich strategicky dôležitých lokalitách na juhu Libanonu.
Vláda v Bejrúte - pod tlakom USA - nariadila libanonskej armáde, aby do konca roka vypracovala plán na odzbrojenie Hizballáhu, ktorý však tento plán odmieta.
