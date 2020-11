Izrael na letisku Bena Guriona otvoril testovacie stredisko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 9. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok na medzinárodnom letisku Bena Guriona otvoril testovacie stredisko na koronavírus SARS-CoV-2, ktoré má uľahčiť cestovanie z krajiny a do nej. Informovala o tom agentúra AFP.Stredisko je k dispozícii pre prilietajúcich i odlietajúcich cestujúcich." povedal Netanjahu a dodal, že vláda chce znova spojiť Izrael so svetom.Cestujúcim odoberú vzorku v budove terminálu č. 3. Vyhodnotia ju v laboratóriu a výsledok bude k dispozícii v priebehu 5,5 až šiestich hodín za 40 dolárov (33,7 eura). "" test, ktorý výsledok poskytne do 14 hodín, stojí približne 11,2 eura, uviedla izraelská ministerka dopravy Miri Regevová.Systém bude vydávať potvrdenia o testovaní v anglickom a hebrejskom jazyku, píše na svojej webovej stránke denník The Jerusalem Post.Osoby prichádzajúce do Izraela z "" krajín musia v súčasnosti absolvovať 14-dňovú karanténu. Ministerstvo zdravotníctva však umožňuje túto karanténu skrátiť na 12 dní pre ľudí, ktorí mali v stanovenom období dva negatívne testy. V tom by mohlo pomôcť i testovanie na letisku.Izrael, ktorý má približne deväť miliónov obyvateľov, od začiatku pandémie zaznamenal približne 319.500 prípadov koronavírusu SARS-CoV-2 a viac ako 2600 úmrtí, píše AFP s odvolaním sa na pondelkové oficiálne údaje.Letisko Bena Guriona - pomenované po prvom premiérovi Izraela - leží približne 15 kilometrov juhovýchodne od mesta Tel Aviv. Terminál tri je určený pre medzinárodné lety, uvádza sa na oficiálnej webovej stránke letiska.