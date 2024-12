Izrael na pôde OSN varoval húsíov, že riskujú rovnaký osud ako Hamas

New York 30. decembra (TASR) - Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon v pondelok vyhlásil, že dáva "posledné varovanie" Iránom podporovaným jemenským militantom húsíom, aby zastavili svoje útoky na Izrael. Ak budú podľa neho pokračovať v útokoch, riskujú rovnaký "nešťastný osud" ako palestínske hnutie Hamas, libanonský Hizballáh a zosadený sýrsky prezident Bašár Asad. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Veľvyslanec varoval aj Teherán a uviedol, že Izrael je schopný zasiahnuť akýkoľvek cieľ na Blízkom východe vrátane Iránu. Dodal, že Izrael nebude tolerovať útoky iránskych spojencov.



Jemenskí povstalci útočia na Izrael raketami a dronmi od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorá vypukla v októbri 2023. Okrem toho napádajú aj lode plaviace sa v Červenom mori. Označujú to za prejav solidarity s Palestínčanmi a snahu prinútiť Izrael, aby ukončil vojenskú operáciu v palestínskej enkláve.



"Pre húsíov, možno ste nedávali pozor na to, čo sa za posledný rok stalo na Blízkom východe. Dovoľte mi pripomenúť vám, čo sa stalo Hamasu, Hizballáhu, Asadovi, všetkým tým, ktorí sa nás pokúšali zničiť. Nech je toto vaším posledným varovaním. Nie je to vyhrážka. Je to sľub. Čaká vás rovnaký nešťastný osud," povedal Danon v Bezpečnostnej rade OSN.



Izraelský veľvyslanec ešte pred zasadnutím BR OSN povedal, že Izrael bude brániť svojich ľudí. "Ak 2000 kilometrov nie je dosť na rozdelenie našich detí od teroru, dovoľte mi ubezpečiť vás, že to nebude dosť na ochranu ich teroru proti našej sile," uviedol.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý týždeň po izraelských útokoch na viaceré ciele v Jemene spojené s húsíami varoval povstalcov, že to bol len začiatok.