Na post izraelského ministra zahraničných vecí nominujú Aškenaziho

Jeruzalem 13. mája (TASR) – Na post nového izraelského ministra zahraničných vecí bude nominovaný bývalý náčelník generálneho štábu armády Gabi Aškenazi. Oznámil to v stredu jeho centristický blok Modrá a biela.



Podľa agentúry AFP centristický blok uviedol, že Aškenazi už viedol rozhovory aj s ministrom zahraničných vecí USA Mikeom Pompeom, ktorý pricestoval v stredu do Jeruzalema. Práve kvôli Pompeovi posunuli zloženie slávnostného sľubu novej izraelskej vlády o jeden deň.



Slávnostný sľub zložia členovia nového kabinetu vo štvrtok o 13:00 miestneho času (12:00 SELČ). Vládu vytvoril dlhoročný premiér Benjamin Netanjahu so svojím hlavným politickým rivalom Bennym Gancom.



Izraelský Najvyšší súd schválil 6. mája koaličnú zmluvu uzavretú medzi Netanjahuom a Gancom. Súd v Jeruzaleme síce uviedol, že koaličná zmluva medzi Netanjahuovou pravicovou stranou Likud a Gancovým centristickým blokom Modrá a biela (Kachol lavan) je právne problematická, ale dodal, že sa do toho nebude miešať.