Izrael: Náčelník štábu sľúbil bez strachu vyjadrovať postoj armády
Izraelské médiá informovali, že armáda nesúhlasí s možnosťou úplného obsadenia enklávy a tvrdí, že eliminácia tamojších štruktúr militantného hnutia Hamas by trvala roky.
Autor TASR
Tel Aviv 7. augusta (TASR) - Náčelník generálneho štábu izraelských ozbrojených síl Ejal Zamir vo štvrtok sľúbil „bez strachu“ pokračovať vo vyjadrovaní postojov armády. Tá nesúhlasí s údajnými snahami premiéra Benjamina Netanjahua presadiť plnú anexiu Pásma Gazy Izraelom, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
„Budeme naďalej vyjadrovať svoj postoj bez strachu, pragmaticky, nezávisle a profesionálne,“ vyhlásil Zamir niekoľko hodín pred plánovaným stretnutím izraelského bezpečnostného kabinetu, kde majú ministri rokovať o potenciálnom pláne anexie Pásma Gazy.
„Nepracujeme s teóriou, zaoberáme sa otázkami života a smrti, obranou štátu a to všetko s priamym pohľadom do očí našich vojakov a občanov. Budeme naďalej konať zodpovedne, čestne a odhodlane, jedine s dobrom štátu a jeho bezpečnosťou pred nami,“ dodal.
Izraelské médiá informovali, že armáda nesúhlasí s možnosťou úplného obsadenia enklávy a tvrdí, že eliminácia tamojších štruktúr militantného hnutia Hamas by trvala roky. Podľa izraelských ozbrojených síl by rukojemníkom zadržiavaným v Pásme Gazy v takom prípade hrozila poprava.
V stredu sa k váhavému postoju Zamira vyjadril prostredníctvom sociálnych sietí aj izraelských minister obrany Jisrael Kac. Odkázal mu, že armáda bude musieť vykonať akékoľvek rozhodnutie vlády. „Hoci je právom a povinnosťou náčelníka generálneho štábu vyjadriť svoj postoj na príslušných fórach, armáda musí rešpektovať politiku vlády,“ napísal Kac na sociálnej sieti X.
