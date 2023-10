Najmenej 260 tiel našli na mieste festivalu, kde útočil Hamas

Tel Aviv 9. októbra (TASR) - Najmenej 260 tiel objavili izraelskí záchranári na mieste, kde sa konal hudobný festival, na ktorý v sobotu ráno zaútočili palestínski militanti. Oznámila to v nedeľu večer izraelská záchranná služba ZAKA, informuje TASR podľa agentúr DPA a AP odvolávajúcich sa na izraelské médiá.



Militanti z Hamasu vtrhli v sobotu ráno na hudobný festival, ktorý sa konal neďaleko kibucu Re´im, a síce pri hranici Izraela s pásmom Gazy. Následne začali strieľať na účastníkov. Podľa správ izraelských médií zároveň z miesta uniesli mnoho ľudí do pásma Gazy.



Svedkovia útoku ho opísali ako masakru. Na internete sa medzičasom objavili videozáznamy zachytávajúce účastníkov festivalu pri tom, ako zjavne utekajú pred streľbou. Festival sa konal na otvorenom priestranstve, takže sa podľa slov preživších nebolo veľmi kam ukryť. Mnohí návštevníci v panike naskakovali do svojich áut a pokúšali sa utiecť.



Izraelské médiá dosiaľ informovali, že pri útokoch palestínskych militantov z hnutia Hamas na území Izraela zahynulo od soboty už prinajmenšom 700 ľudí. Odvolávali sa pritom na zdravotnícke zdroje. Podľa agentúry DPA dosiaľ nie je zrejmé, či sú v týchto číslach zarátané aj obete zo zmieneného festivalu.