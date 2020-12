Najvyšší súd rozhodol vydať do Austrálie ženu obvinenú zo zneužívania

Jeruzalem 15. decembra (TASR) – Izraelský najvyšší súd v utorok zamietol žiadosť proti vydaniu Malky Leiferovej do Austrálie, informovala agentúra AFP. Táto bývalá učiteľka je tam stíhaná za sexuálne zneužívanie žiakov.



Leiferová, bývalá učiteľka na ultraortodoxnej škole v meste Melbourne, sa usiluje vyhnúť extradícii od roku 2014 a tvrdí, že je nevinná, pripomína AFP.



Izraelské ministerstvo spravodlivosti vo vyhlásení uviedlo, že utorňajšie rozhodnutie súdu bolo významným krokom k vydaniu Leiferovej do Austrálie. Ministerstvo podľa svojich vyjadrení bude pokračovať v úsilí urýchliť vydanie, aby v Austrálii čelila súdnemu konaniu v súvislosti s trestnými činmi, z ktorých je obvinená.



Izraelský minister spravodlivosti Avi Nissenkorn rozhodnutie súdu privítal a povedal, že príkaz na vydanie okamžite podpíše.



Kritici vrátane údajných obetí zneužívania izraelské úrady obviňujú, že proces naťahujú príliš dlho, píše AFP. Súd v Jeruzaleme v septembri žiadosti o vydanie Leiferovej vyhovel po tom, ako najvyšší súd potvrdil rozhodnutie o jej psychickej spôsobilosti čeliť súdnemu konaniu.



Izraelský psychiatrický výbor predtým rozhodol, že Leiferová klamala o svojej údajnej duševnej poruche, v dôsledku ktorej mala byť nespôsobilá postaviť sa pred súd.



Správy o údajnom sexuálnom zneužívaní troch sestier na ultraortodoxnej škole v meste Melbourne začali kolovať v roku 2008. Leiferová vtedy Austráliu opustila a vrátila sa do rodného Izraela.