Počet nakazených v Izraeli prudko stúpa, vláda sprísni obmedzenia

Jeruzalem 23. septembra (TASR) - Izrael hlásil v stredu nový rekord v počte denných prípadov nákazy koronavírusom. Oznámenie prišlo krátko pred zasadnutím vládnych predstaviteľov, ktorí majú diskutovať o sprísnení novej celoštátnej karantény (lockdownu). Napísala to tlačová agentúra AP.



Ministerstvo zdravotníctva oznámilo v stredu 6861 nových prípadov infekcie, pričom nie sú žiadne náznaky, že sa šíriaca nákaza spomaľuje. Izrael s približne deviatimi miliónmi obyvateľov má teraz jednu z najvyšších mier nákazy koronavírusom na svete na obyvateľa a predstavitelia zdravotníctva upozorňujú, že nemocnice rýchlo zapĺňajú svoje kapacity.



Vláda minulý týždeň zaviedla celoštátnu karanténu, na základe ktorej sa zatvorili školy, nákupné centrá, hotely a reštaurácie. Ministri pre koronakrízu sa stretnú v priebehu stredy, aby predebatovali ďalšie sprísnenie týchto obmedzení.



Izrael si vyslúžil medzinárodné uznanie za riešenie jarnej nákazy, keď rýchlo uzavrel hranice a zaviedol celoštátnu karanténu, aby sa tak zastavilo šírenie koronavírusu. Vláda však ekonomiku znovu otvorila príliš skoro a nová nákaza sa v lete rýchlo rozšírila. Ekonomika sa medzitým z vážneho poklesu spôsobeného prvým lockdownom nezotavila.



Ministerstvo zdravotníctva nariadilo nemocniciam, aby odložili operácie, ktoré nie sú nevyhnutné, a aby otvorili dodatočné oddelenia, pretože počet vážnych prípadov nákazy stále stúpa.



Predstavitelia vlády okrem ďalšieho obmedzenia ekonomických aktivít diskutujú aj o zatvorení synagóg a zákaze protestov - oba kroky by však vyvolali hnev verejnosti. Obmedzenia by prišli v čase, keď izraelskí Židia slávia rad sviatočných dní, ktoré sa nazývajú Vysoké sviatky - Nový rok a Deň zmierenia, a zároveň v čase, keď sa konajú týždenné demonštrácie proti premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi a jeho postupu v koronavírusovej kríze.