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Utorok 25. august 2026Meniny má Ľudovít
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Izrael napriek prímeriu opäť útočil na juhu Libanonu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podľa dohody sa má izraelská armáda stiahnuť z častí južného Libanonu, ktoré okupuje, a na toto územie bude nasadená libanonská armáda.

Autor TASR
Bejrút 25. augusta (TASR) - Izraelská armáda v utorok podnikla útoky na juhu Libanonu a vybudovala nové zemné bariéry v tejto oblasti, a to napriek prímeriu, ktoré sprostredkovali Spojené štáty. S odvolaním sa na libanonské médiá o tom informovala agentúra Anadolu, píše TASR.

Vojenské lietadlá podľa libanonskej tlačovej agentúry NNA nadránom zasiahli tok rieky Lítaní pod kláštorom v meste Dajr Mímás. Terčom izraelského ostreľovania bolo mesto Markabá, pričom v tomto meste zaznamenali aj izraelské vojenské vozidlá.

Izraelské jednotky podľa NNA taktiež vybudovali dva nové zemné valy v južnom Libanone, kde armáda pokračuje v útokoch a demoláciách budov, napriek prímeriu a rámcovej dohode medzi Izraelom a Libanonom z júna tohto roka.

Podľa dohody sa má izraelská armáda stiahnuť z častí južného Libanonu, ktoré okupuje, a na toto územie bude nasadená libanonská armáda. Dohoda okrem toho sľubuje aj odzbrojenie militantného hnutia Hizballáh, ktoré v marci vtiahlo Libanon do vojny na Blízkom východe.
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