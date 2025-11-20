< sekcia Zahraničie
Izrael napriek prímeriu útočí v Pásme Gazy, hlásia obete
Autor TASR
Gaza 20. novembra (TASR) - Izrael vo štvrtok podnikol nálety v Pásme Gazy, pričom útoky na juhu tejto palestínskej enklávy si vyžiadali tri obete. Oznámil to tamojší úrad civilnej obrany, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Úrad kontrolovaný palestínskym militantným hnutím Hamas uviedol, že izraelské sily vo štvrtok v ranných hodinách miestneho času bombardovali obytnú budovu v Baní Suhajlá - na predmestí Chán Júnisu na juhu enklávy. Útok si vyžiadal tri obete na životoch a 15 zranených.
Stanica al-Džazíra informuje, že medzi obeťami bolo aj jedno dieťa. Okrem týchto troch osôb zahynul pri izraelskom útoku v meste Abbasán al-Kabíra jeden muž. Zdroj z ministerstva zdravotníctva pre AFP uviedol, že v oblasti mesta Chán Júnis pokračuje delostrelecká paľba.
V Pásme Gazy je od 10. októbra v platnosti krehké prímerie, napriek tomu však z tohto vojnou zničeného územia pravidelne hlásia nové izraelské útoky, pripomína AFP.
