Streda 22. apríl 2026
Izrael napriek prímeriu útočil v Libanone, hlásia obeť a zranených

Napriek tomu, že americký prezident Donald Trump minulý týždeň vo štvrtok oznámil desaťdňové prímerie medzi Izraelom a Libanonom, sú izraelskí vojaci naďalej aktívni na juhu susednej krajiny.

Bejrút 22. apríla (TASR) - Jedna osoba zahynula a ďalšie dve utrpeli zranenia pri izraelskom útoku v stredu v západnej časti údolia Bikáa v Libanone. K útoku došlo napriek prímeriu medzi Tel Avivom a Bejrútom, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a stanice al-Džazíra.

Libanonská tlačová agentúra NNA objasnila, že išlo o útok dronom. Okrem toho hlási aj delostreleckú paľbu a ničenie domov na juhu krajiny, ktoré v súčasnosti okupuje Izrael.

Militantné hnutie Hizballáh v utorok uviedlo, že vypálilo rakety a drony na sever Izraela, pričom tak podľa svojich slov urobilo v reakcii na údajné porušovanie prímeria zo strany Tel Avivu, ktoré zahŕňalo „útoky na civilistov a ničenie ich domovov a dedín“.

Hizballáh podľa izraelskej armády vypálil niekoľko rakiet smerom k jej vojakom na juhu Libanonu. Vojaci v reakcii zasiahli zariadenia na odpaľovanie rakiet.

Potom, ako militantné hnutie 2. marca vypálilo rakety na Izrael, začal židovský štát s každodennými údermi na Libanon a na juhu krajiny nasadil svoje jednotky.

Napriek tomu, že americký prezident Donald Trump minulý týždeň vo štvrtok oznámil desaťdňové prímerie medzi Izraelom a Libanonom, sú izraelskí vojaci naďalej aktívni na juhu susednej krajiny. Izraelský minister obrany Jisrael Kac v nedeľu vyhlásil, že v prípade, ak budú ich vojaci ohrození, budú odpovedať s využitím „plnej sily“.

Denník The Guardian s odvolaním sa na americké ministerstvo zahraničných vecí informoval, že vo štvrtok sa vo Washingtone uskutočnia ďalšie rozhovory predstaviteľov Libanonu a Izraela. Súčasťou delegácie USA zapojenej do týchto rokovaní bude údajne aj americký veľvyslanec v Izraeli Mike Huckabee.
