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Izrael, napriek rámcovej dohode USA s Iránom, útočil na južný Libanon
Libanonská tlačová agentúra NNA uviedla, že izraelské lietadlá podnikli nálety na mesto Nabatíja a východné okrajové časti susednej obce Kfar Tibnít.
Autor TASR
Bejrút 17. júna (TASR) - Izraelské sily v stredu, napriek rámcovej dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe, zaútočili na viaceré oblasti v južnom Libanone, informovali štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Libanonská tlačová agentúra NNA uviedla, že izraelské lietadlá podnikli nálety na mesto Nabatíja a východné okrajové časti susednej obce Kfar Tibnít. Izraelská armáda podnikla tiež dronový útok na dedinu Ansárija v oblasti rieky Zahrání, dodala NNA.
Hoci sa násilie v Libanone po víkendovom oznámení dohody medzi Washingtonom a Teheránom znížilo, izraelské útoky na juhu krajiny si podľa agentúry NNA vyžiadali odvtedy najmenej päť obetí.
Pokles násilia umožnilo niektorým obyvateľom južného Libanonu vrátiť sa a pozrieť si svoje domovy, libanonská armáda ich však vyzvala, aby návrat odložili pre riziko izraelských útokov.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok vyhlásil, že ukončenie konfliktu by bolo neúplné „bez stiahnutia izraelských síl z území (Libanonu), ktoré v tejto vojne obsadili“.
„Akýkoľvek vojenský útok sionistického režimu na Libanon a pokračujúca okupácia libanonských území budú odteraz z nášho pohľadu považované za porušenie memoranda o porozumení,“ povedal.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ale v pondelok uviedol, že sily jeho krajiny zostanú v Libanone „tak dlho, ako to bude potrebné“.
Vodca Hizballáhu Naím Kásim vyjadril v utorok „hlbokú vďačnosť“ Iránu za jeho úsilie „donútiť izraelský štát k okamžitému a trvalému zastaveniu vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu“.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva zvýšilo v utorok počet obetí izraelských útokov od začiatku marca na 3826.
Libanonská tlačová agentúra NNA uviedla, že izraelské lietadlá podnikli nálety na mesto Nabatíja a východné okrajové časti susednej obce Kfar Tibnít. Izraelská armáda podnikla tiež dronový útok na dedinu Ansárija v oblasti rieky Zahrání, dodala NNA.
Hoci sa násilie v Libanone po víkendovom oznámení dohody medzi Washingtonom a Teheránom znížilo, izraelské útoky na juhu krajiny si podľa agentúry NNA vyžiadali odvtedy najmenej päť obetí.
Pokles násilia umožnilo niektorým obyvateľom južného Libanonu vrátiť sa a pozrieť si svoje domovy, libanonská armáda ich však vyzvala, aby návrat odložili pre riziko izraelských útokov.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok vyhlásil, že ukončenie konfliktu by bolo neúplné „bez stiahnutia izraelských síl z území (Libanonu), ktoré v tejto vojne obsadili“.
„Akýkoľvek vojenský útok sionistického režimu na Libanon a pokračujúca okupácia libanonských území budú odteraz z nášho pohľadu považované za porušenie memoranda o porozumení,“ povedal.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ale v pondelok uviedol, že sily jeho krajiny zostanú v Libanone „tak dlho, ako to bude potrebné“.
Vodca Hizballáhu Naím Kásim vyjadril v utorok „hlbokú vďačnosť“ Iránu za jeho úsilie „donútiť izraelský štát k okamžitému a trvalému zastaveniu vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu“.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva zvýšilo v utorok počet obetí izraelských útokov od začiatku marca na 3826.