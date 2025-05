Izrael nariadil evakuáciu mesta Chán Júnis a okolia, chystá útok

Tel Aviv 19. mája (TASR) - Izraelské ozbrojené sily v pondelok vyzvali obyvateľov mesta Chán Júnis a okolitých oblastí na juhu palestínskeho Pásma Gazy, aby okamžite opustili svoje domovy.



Varovanie, vydané izraelskou armádou v arabčine, upozorňuje na chystaný „bezprecedentný útok“ a vyzýva civilistov, aby sa uchýlili do oblasti Mawásí pri pobreží Stredozemného mora, informovala agentúra DPA, píše TASR.



Podľa izraelskej armády ide o súčasť vojenskej operácie zameranej proti „teroristickým organizáciám“ pôsobiacim v Chán Júnise, ktorý je teraz vyhlásený za „nebezpečnú bojovú zónu“.



DPA pripomenula, že k podobnej situácii došlo aj v marci, keď Izrael nariadil rozsiahlu evakuáciu obyvateľov mesta Rafah pri hraniciach s Egyptom.



Spravodajský web The Times of Israel (TOI) pripomenul, že vydaný príkaz na evakuáciu, ktorý sa vzťahuje na celý Chán Júnis, ako aj na predmestia Baní Suhajlá a Abasán, je prvým nariadením tohto druhu, odkedy izraelská armáda rozšírila svoju leteckú a pozemnú ofenzívu v Pásme Gazy. Izraelskí lídri pritom varujú, že majú v úmysle dobyť celé územie enklávy, aby zničili ozbrojenú skupinu Hamas, ktorá je viacerými štátmi vrátane USA, EÚ a Izraela označovaná za teroristickú.



DPA doplnila, že podľa očitých svedkov došlo už v noci na pondelok k približne 30 leteckým útokom na Chán Júnis, ktoré je druhým najväčším mestom v Pásme Gazy.