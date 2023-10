Izrael nariadil evakuáciu mesta pri hraniciach s Libanonom

Jeruzalem 20. októbra (TASR) - Izrael nariadil evakuáciu obyvateľov mesta Kirjat Šmona na severe krajiny pri hraniciach s Libanonom. Oznámilo to v piatok izraelské ministerstvo obrany a armáda, informuje TASR podľa správ agentúry Reuters a britskej spravodajskej stanice BBC.



V meste Kirjat Šmona asi dva kilometre od prísne strážených izraelsko-libanonských hraníc žije približne 23.000 ľudí.



Evakuáciu schválil izraelský minister obrany Joav Gallant a pred krátkym časom bola prediskutovaná so starostom mesta, uviedla izraelská armáda (IDF) v príspevku na sociálnej sieti.



Evakuovaní obyvatelia budú prevezení do štátnych ubytovacích zariadení.



Armáda v pondelok oznámila, že sa začal núdzový plán na evakuáciu obyvateľov na severe Izraela v dvojkilometrovej pohraničnej oblasti pri libanonských hraniciach.



Po rozsiahlom útoku militantov palestínskeho Hamasu na Izrael, ktorý reagoval údermi v pásme Gazy, v izraelsko-libanonskom pohraničí zosilneli incidenty a obavy z ďalšej eskalácie konfliktu.