Izrael nariadil okamžité prerušenie dodávok vody do Gazy

Jeruzalem/Tel Aviv 9. októbra (TASR) - Izraelský minister energetiky Israel Kac nariadil okamžité prerušenie dodávok vody do pásma Gazy. Ide o súčasť izraelských snáh o odrazenie masívneho útoku palestínskych militantov, ktorý sa začal v sobotu ráno.



"Nariadil som, aby bol okamžite zastavený prívod vody z Izraela do Gazy," uviedol vo vyhlásení minister Kac s tým, že dodávky elektriny a palív do tejto palestínskej enklávy boli zastavené už pred dvoma dňami. Ministrove slová citoval izraelský denník Haarec.



Podľa agentúry AFP izraelské dodávky vody pokrývajú asi 10 percent ročnej spotreby pásma Gazy.



Izraelský minister obrany Joav Galant krátko predtým nariadil "úplnú blokádu" pásma Gazy, ktorej súčasťou je prerušenie dodávok elektriny, potravín a palív.



Pásmo Gazy sa už v sobotu po zotmení ponorilo do tmy po tom, ako izraelské ministerstvo energetiky nariadilo zastavenie dodávok elektriny do tejto palestínskej enklávy. Takmer všetku elektrinu do Gazy totiž dodáva práve Izrael.



Bezpečnostný kabinet izraelskej vlády následne rozhodol, že budú prerušené aj dodávky paliva a tovarov do pásma Gazy. Cieľom týchto opatrení je zlikvidovať kapacity militantov v Gaze, ktoré im umožňujú ohrozovať občanov Izraela.



V Gaze žije približne 2,3 milióna Palestínčanov. Táto malá pobrežná enkláva je vystavená čiastočnej izraelskej blokáde už od roku 2007, keď sa tam k moci dostalo radikálne militantné hnutie Hamas.



Palestínske militantné hnutie Hamas spustilo v sobotu ráno z pásma Gazy rozsiahle raketové útoky na Izrael, pričom militanti súčasne na mnohých miestach prenikli na izraelské územie. Izrael reagoval intenzívnymi raketovými a delostreleckými útokmi na Gazu, pričom na oboch stranách už hlásia stovky obetí.



Izraelskí vojaci sa stále snažia zlikvidovať skupiny militantov, ktoré sa infiltrovali na izraelské územie z Gazy. Palestínskym ozbrojencom sa podarilo odvliecť do Gazy aj množstvo izraelských rukojemníkov, civilistov aj vojakov.