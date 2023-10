Izrael: Narušenie vzdušného priestoru z Libanonu sa nepotvrdilo

Jeruzalem 11. októbra (TASR) - Izraelská armáda v stredu oznámila, že v súvislosti so správami o možnom narušení izraelského vzdušného priestoru z Libanonu došlo ku "chybe". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari v televíznom vyhlásení uviedol, že poplach na severe krajiny bol odvolaný a narušenie izraelského vzdušného priestoru z Libanonu sa nepotvrdilo.



"Zapríčinila to chyba, ktorú skúmame... Preveríme, či ide o technickú poruchu alebo ľudskú chybu," dodal.



V oblasti na severe krajiny v mnohých mestách v stredu zazneli poplachové sirény. Veliteľstvo domáceho frontu, zložka armády vytvorená v roku 1992 po vojne v Perzskom zálive, vyzvalo obyvateľov, aby "do odvolania" neopúšťali úkryty v obave z "rozsiahleho útoku".



Vojenské krídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas – Brigády Izaddína Kasáma – predtým oznámilo, že vypálilo rakety na pobrežné mesto Haifa na severe Izraela.



Iránom podporované libanonské šiitské hnutie Hizballáh sa prihlásilo k zodpovednosti za stredajší raketový útok na Izrael. Izraelská armáda uviedla, že v reakcii na odpálenie rakiet z Libanonu podnikla úder na vojenské pozorovacie stanovište hnutia na juhu Libanonu.