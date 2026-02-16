< sekcia Zahraničie
Izrael nasadí počas ramadánu jednotky v okolí jeruzalemskej mešity
Počas mesiaca ramadán sa tisíce Palestínčanov zúčastňujú na modlitbách v mešite al-Aksá, ktorá sa nachádza vo východnom Jeruzaleme.
Autor TASR
Jeruzalem 16. februára (TASR) - Izraelská polícia v pondelok oznámila, že nasadí posilnené jednotky okolo jeruzalemskej mešity al-Aksá počas moslimského pôstneho mesiaca ramadán, ktorý začína tento týždeň. Palestínski predstavitelia obvinili Izrael zo zavádzania reštrikcií v areáli tejto mešity. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Arad Braverman z jeruzalemskej polície uviedol, je jednotky by mali byť v areáli nasadené „vo dne v noci“. Do služby bude počas piatkových modlitieb povolaných tisíce policajtov.
Počas mesiaca ramadán sa tisíce Palestínčanov zúčastňujú na modlitbách v mešite al-Aksá, ktorá sa nachádza vo východnom Jeruzaleme. Je tretím najposvätnejším miestom islamu a symbolom palestínskej národnej identity. Zároveň však ide o najposvätnejšie miesto judaizmu, hoci židia majú zákaz modliť sa tam.
Izrael považuje celý Jeruzalem vrátane anektovanej východnej časti za svoje nedeliteľné hlavné mesto. Medzinárodné spoločenstvo to však neuznáva a Palestínčania chcú, aby sa východný Jeruzalem stal hlavným mestom ich budúceho štátu.
Braverman tvrdí, že polícia odporučila vydať 10.000 povolení pre Palestínčanov z okupovaného Západného brehu Jordánu, ktorí potrebujú špeciálne povolenie na vstup do Jeruzalema. Neuviedol, či sa budú uplatňovať vekové obmedzenia. Končený počet osôb určí izraelská vláda.
Palestínski predstavitelia v Jeruzaleme vo svojom vyhlásení uviedli, že boli informovaní o tom, že rovnako ako minulý rok sa na modlitbách môžu zúčastniť muži starší ako 55 rokov a ženy nad 50 rokov.
Izraelskí predstavitelia podľa nich bránia Nadácii Wakf - Jordánskom administratívne riadená islamská nadácia, ktorá v Jeruzaleme spravuje náboženské objekty na Chrámovej hore i mimo nej - vo vykonávaní rutinných príprav vrátane inštalácie tienidiel a zriaďovania dočasných zdravotníckych kliník.
Zdroj zmienenej nadácie potvrdil tieto obmedzenia a uviedol, že 33 jej zamestnancom týždeň pred začiatkom ramadánu neumožnili vstúpiť do areálu mešity.
AFP informuje, že v uplynulých rokoch sa viacero izraelských predstaviteľov vrátane ministra pre národnú bezpečnosť Itamara Ben Gvira postavilo proti dlhodobým dohodám, na základe ktorých židia môžu navštíviť areál, no nesmú sa tam modliť. Izrael tvrdí, že je odhodlaný tento status quo, hoci Palestínčania sa obávajú, že sa postupne narúša.
