Izrael nebude spolupracovať s Bidenom pri Iráne, ak sa vráti k dohode

Jeruzalem 16. februára (TASR) - Izrael nebude spolupracovať s prezidentom USA Joeom Bidenom pri formovaní novej stratégie voči Iránu v prípade, ak sa Washington vráti k dohode o iránskom jadrovom programe. Uviedol to v utorok izraelský veľvyslanec vo Washingtone, ktorého citovala agentúra Reuters.



Bidenova administratíva v súčasnosti zvažuje návrat k tzv. jadrovej dohode s Iránom z roku 2015, od ktorej jednostranne odstúpil predchádzajúci americký prezident Donald Trump.



Izrael mal k tejto dohode od počiatku veľké výhrady a stotožňoval sa s Trumpovým presvedčením, že dohodnuté podmienky neobmedzujú Irán natoľko, aby mu zabránili v prípadnom vývoji atómovej zbrane. Teherán takéto snahy popiera.



Bidenova vláda podmieňuje svoj návrat k dohode tým, že Irán začne opäť dodržiavať záväzky, ktoré z nej vyplývajú. Teherán, naopak, trvá na tom, že prvý krok musia urobiť Spojené štáty v podobe zrušenia sankcií voči islamskej republike.



Ďalší postup v otázke Iránu chce Washington konzultovať aj so svojimi spojencami na Blízkom východe.



"Do tohto procesu (konzultácií) sa nebudeme môcť zapojiť, ak by sa nová (americká) administratíva vrátila k dohode," povedal pre izraelský armádny rozhlas veľvyslanec Izraela v USA Gilan Erdan.



V prípade návratu k dohode a zrušenia sankcií by podľa neho Spojené štáty stratili akékoľvek "páky", ktorými by mohli donútiť Teherán k rokovaniam o skutočne účinnej jadrovej dohode.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu súčasné znenie dohody považuje za nedostatočné, okrem iného preto, že nerieši ďalšie problematické otázky súvisiace s Iránom, napríklad jeho program vývoja balistických rakiet či rozširovania iránskeho vplyvu v regióne.



Netanjahu preto už viackrát naznačil, že v prípade zlyhania by Izrael mohol podniknúť jednostrannú vojenskú operáciu zameranú voči Iránu. Bidenova administratíva by chcela sprísniť reštrikcie vzťahujúce sa na iránsky jadrový program a predĺžiť ich platnosť.