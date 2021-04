Izrael bude mať štátny smútok za obete tragédie na hore Meron

Jeruzalem 30. apríla (TASR) – Nedeľa bude v Izraeli dňom štátneho smútku na pamiatku najmenej 45 obetí tlačenice, ku ktorej došlo v noci na piatok počas náboženskej púte na horu Meron. Na svojom konte na sociálnej sieti Twitter to v piatok oznámil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý túto tragédiu označil za jednu z najhorších v dejinách Izraela.



Izraelský prezident Reuven Rivlin zapálil v piatok vo svojom sídle 45 sviečok na pamiatku obetí tragédie, informoval spravodajský portál The Times of Israel.



K tlačenici došlo počas slávenia sviatku Lag ba-omer, keď sa desaťtisíce zväčša ultraortodoxných veriacich zišli na hore Meron, kde sa nachádza hrobka rabína Šim'ona bar Jochaja, talmudistu z 2. storočia, ktorému je pripisované autorstvo spisu Zohar (Žiara), najdôležitejšieho diela židovskej mystiky. Lag ba-omer sa zvyčajne slávi na výročie smrti tohto učenca.



Táto púť bola prvým významným masovým podujatím v Izraeli od začiatku pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2. Podľa polície sa panika začala v okamihu, keď sa niekoľkí ľudia pošmykli pri výstupe po úzkom a strmom chodníku s kovovým povrchom a dominovým efektom spadli aj ľudia za nimi.



Denník The Times of Israel napísal, že očití svedkovia vinia políciu, ktorá podľa nich blokovala kľúčovú únikovú cestu, pričom tá sa už roky považovala za potenciálne problémové miesto týchto zhromaždení.



Policajný šéf oblasti Severný dištrikt Šimon Lavi pre agentúru AFP uviedol, že jeho podriadení v „tragickú noc" urobili všetko pre to, aby zachránili životy a pomohli s prevozom zranených do nemocnice.



Netanjahu prisľúbil dôkladné vyšetrenie tragédie, ku ktorej podľa izraelských médií došlo po tom, čo na pútnické miesto nachádzajúce sa na severe Izraela prišlo namiesto povolených 10.000 pútnikov vyše 90.000 ľudí.



Mnohé rodiny stále pátrajú po svojich príbuzných, ktorí sa zúčastnili na púti - sociálne siete sú zaplavené žiadosťami o pomoc pri pátraní.



Počas tlačenice utrpelo zranenia asi 150 ľudí, ktorých ošetrili na mieste alebo previezli do okolitých nemocníc alebo do Jeruzalema či Tel Avivu. Na výzvu záchrannej služby Červená Dávidova hviezda (MDA) Izraelčania prichádzali darovať krv.



O preživších účastníkov púte sa až do ich evakuácie armádou alebo záchranármi postarali obyvatelia okolitých arabských a drúzskych miest a dedín, ktorí im poskytli jedlo, nápoje a deky.