Izrael nedodržal lehotu USA na zvýšenie pomoci v Gaze, tvrdia skupiny

Tel Aviv 12. novembra (TASR) - Izrael nesplnil požiadavky Spojených štátov, aby umožnil väčší prístup humanitárnej pomoci do vojnou zmietaného Pásma Gazy. V utorok na to upozornili medzinárodné humanitárne organizácie, píše TASR podľa agentúry AP.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v októbri vyzvala Izrael, aby do palestínskej enklávy dodal viac potravín a ďalšej potrebnej pomoci počas najbližších 30 dní. Táto lehota uplynula v utorok.



USA varovali, že nedodržanie tohto záväzku by mohlo viesť k obmedzeniu americkej vojenskej podpory Izraela. Izrael preto oznámil niekoľko krokov k zlepšeniu situácie v Pásme Gazy. Napriek tomu v posledných dňoch americkí predstavitelia naznačili, že stále to nie je dostatočné. Nepovedali ale, či proti Izraelu zakročia.



Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar podľa AP v pondelok pred novinármi stanovený termín bagatelizoval. Je presvedčený, že táto "otázka" sa vyrieši.



V utorok zverejnená správa ôsmich medzinárodných humanitárnych organizácií uvádza 19 opatrení na splnenie požiadaviek USA. Podľa nich Izrael štyri splnil len čiastočne a 15 nesplnil.



V liste z 13. októbra, ktorý podpísal šéf americkej diplomacie Antony Blinken aj minister obrany Lloyd Austin, sa od Izraela okrem iného požaduje, aby umožnil vstup minimálne 350 kamiónov s tovarom do Gazy každý deň, otvoril piaty hraničný priechod a umožnil ľuďom v Izraelom nariadených pobrežných stanových táboroch presunúť sa pred zimou do vnútrozemia.



Okrem toho mal zabezpečiť prístup pre humanitárne skupiny do severnej časti Pásma Gazy a zastavil platnosť právnych predpisov, ktoré by bránili činnosti agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA).



Izrael odvtedy zakázal UNRWA pôsobiť na svojom území, úrovne pomoci sú stále pod hodnotami požadovanými USA, obyvatelia sú naďalej v stanových táboroch a prístup humanitárnych pracovníkov na sever Gazy je obmedzený. V utorok sa však má otvoriť prisľúbený piaty hraničný priechod.



"Izrael nielenže nesplnil kritériá USA, ktoré by naznačovali podporu humanitárnej reakcie, ale súčasne podnikol kroky, ktoré dramaticky zhoršili situáciu na mieste, predovšetkým v severnej časti Gazy. Táto situácia je dnes v ešte horšom stave ako pred mesiacom," upozornili organizácie.



Pod správu sa podpísali mimovládne organizácie Anera, Care, MedGlobal, Mercy Corps, Nórska rada pre utečencov (NRC), Oxfam, Refugees International a Save the Children.