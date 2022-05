Izrael neočakáva eskaláciu pre vlajkový pochod v Jeruzaleme

Ramalláh 29. mája (TASR) - Palestínska organizácia Hamas a ďalšie ozbrojené frakcie sídliace v palestínskom pásme Gazy sa údajne rozchádzajú v názore na to, ako reagovať na nedeľňajší vlajkový pochod židovských radikálov cez moslimskú štvrť jeruzalemského Starého mesta. Na svojom webe o tom v nedeľu informoval denník The Times of Israel (TOI).



Izraelská televízia Kešet 12 v sobotu s odvolaním sa na palestínske zdroje uviedla, že Hamas je proti tomu, aby sa v reakcii na nacionalistický vlajkový pochod odpaľovali rakety na Izrael. Palestínsky Islamský džihád a ďalšie menšie militantné frakcie však vystupujú za odvetu v podobe raketového ostreľovania.



Izraelskí predstavitelia, ktorých citovala verejnoprávna televízia Kan, v sobotu uviedli, že neočakávajú, že Hamas bude situáciu eskalovať.



Izrael je pritom na prípadné vyostrenie situácie pripravený: už začiatkom tohto týždňa boli izraelské systémy protivzdušnej obrany - vrátane batérií Železnej kupoly - uvedené do stavu zvýšenej pohotovosti a sú schopné pokryť celé územie krajiny.



TOI uviedli, že Izrael - údajne prostredníctvom Egypta a Kataru - odovzdal Hamasu odkazy, v ktorých ho varoval pred vojenským zásahom voči pásmu Gazy, ak tamojší radikáli budú kvôli vlajkovému pochodu ostreľovať Izrael svojimi raketami.



Hamas vyzval v súvislosti s vlajkových pochodom "len" na tzv. deň hnevu v Jeruzaleme, zatiaľ čo Islamský džihád varoval pred eskaláciou, ak sa podujatie židovských radikálov a nacionalistov uskutoční podľa plánu.



Palestínske médiá v noci na nedeľu informovali, že militantné skupiny v pásme Gazy v sobotu večer skúšobne odpálili smerom k Stredozemnému moru údajne najmenej osem rakiet.



Vlani počas vlajkového pochodu došlo k tomu, že Hamas vypálil na Jeruzalem niekoľko rakiet, čo vyvolalo 11 dní trvajúcu vojnu medzi radikálmi z pásma Gazy a Izraelom.



Tento rok organizátori vlajkového pochodu prijali niekoľko opatrení, ktoré majú minimalizovať riziko vypuknutia násilností a eskalácie situácie: počet účastníkov pochodu, ktorí majú prejsť Starým mestom k Západnému múru, je obmedzený na 16.000; polovica z nich má prejsť cez Staré mesto cez Damaskú bránu; druhá polovica pôjde cez Jaffskú bránu, pričom moslimskú štvrť zrejme len obíde, dodali TOI.



Cieľom plánovaného nedeľného pochodu je pripomenutie si výročia šesťdňovej vojny z júna 1967, keď židovský štát dobyl od Jordánska východný Jeruzalem. Izrael následne túto oblasť obsadil, čo však nebolo doteraz z medzinárodného hľadiska uznané.



Palestínčania si robia na východný Jeruzalem nárok ako na hlavné mesto svojho budúceho štátneho útvaru.