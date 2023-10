Izrael nepovolí používanie Muskovho systému Starlink v pásme Gazy

Tel Aviv 29. októbra (TASR) - Izrael v nedeľu oznámil, že zabráni používaniu satelitného komunikačného systému Starlink v pásme Gazy, ktorý ponúkol americký miliardár Elon Musk. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Musk v sobotu vyhlásil, že satelitný komunikačný systém Starlink, ktorý prevádzkuje jeho firma SpaceX, môže pomôcť obnoviť v pásme Gazy telekomunikačné spojenie, prerušené v piatok večer počas izraelského bombardovania tohto palestínskeho územia.



"Hnutie Hamas ho využije na teroristické činy," uviedol izraelský minister komunikácií Šlomo Karhi v príspevku na sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter. "Možno to Musk bude chcieť urobiť pod podmienkou, že Hamas prepustí naše unesené bábätká, synov, dcéry, starých ľudí. Všetkých do jedného!" dodal minister.



Americký miliardár Musk v sobotu navrhol, že poskytne satelitný komunikačný systém Starlink, aby medzinárodne uznaným humanitárnym organizáciám v pásme Gazy pomohol obnoviť prerušené telekomunikačné spojenie. Humanitárne organizácie sa totiž sťažovali, že keď Izrael v piatok večer za intenzívneho bombardovania rozšíril pozemné útoky v palestínskej enkláve, nemohli komunikovať so svojimi tamojšími tímami, pretože sa zrútili telekomunikačné a internetové služby. So svojim blízkymi sa nemohli spojiť ani mnohí Palestínčania.



Musk v minulosti ponúkol satelitnú internetovú službu Starlink aj Ukrajine a bola tam aktivovaná krátko po jej napadnutí Ruskom vlani vo februári.



Internetové a telekomunikačné pripojenie v pásme Gazy sa medzitým začína obnovovať, vyplýva z údajov portálu NetBlocks.org monitorujúceho celosvetové sieťové pripojenie. "Sieťové údaje z reálneho času ukazujú, že internetové spojenie v pásme Gazy sa obnovuje," uviedol NetBlocks na sociálnej sieti X.



Postupné obnovovanie pripojenia potvrdili aj samotní užívatelia internetu v pásme Gazy, ako aj jeho tamojší poskytovatelia.