Izrael: Neprijali sme nijaké prímerie, len lokálne prestávky v bojoch

Jeruzalem 9. novembra (TASR) - Izrael nesúhlasil s nijakým prímerím vo vojenskom ťažení proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. Bude však pokračovať v povoľovaní krátkych lokálnych prestávok, aby umožnil prúdenie humanitárnej pomoci do pásma Gazy, uviedla vo štvrtok izraelská armáda. TASR o tom informuje podľa správa agentúry Reuters.



"Nie je nijaké prímerie. Opakujem, nijaké prímerie nie je. To čo robíme, tie štvorhodinové okná, sú taktické lokálne prestávky pre humanitárnu pomoc," uviedol hovorca izraelskej armády Richard Hecht.



Biely dom skôr vo štvrtok oznámil, že Izrael súhlasil so zavedením denných štvorhodinových "humanitárnych prestávok" v bojoch na severe pásma Gazy, aby umožnil Palestínčanom utekať z oblastí bojov.



Izraelské sily v uplynulých dňoch úplne obkľúčili pásmo Gazy. Armáda uviedla, že umožní civilistom bezpečne prechádzať každý deň počas troch hodín cez hlavnú cestu nazvanú Salah al-Din. Až do stredy to využilo len málo ľudí. V uplynulých dvoch dňoch ich počet však vzrástol.



"Stále vidíme ľudí, desiatky tisíc ľudí, presúvať sa aj napriek tlaku Hamasu, aby sa nepresúvali," uviedol Hecht. Zároveň povedal, že do pásma Gazy prišlo v stredu 64 nákladných áut s pomocou. Izrael sa pritom podľa hovorcu snaží, aby sa ich počet v budúcnosti zvýšil.



Hecht zopakoval, že vojenské ťaženie Izraela v pásme Gazy je zamerané na zničenie Hamasu. Po brutálnom útoku teroristov Hamasu na juhu Izraela 7. októbra zomrelo najmenej 1 400 ľudí, najmä civilistov a najmenej 240 bolo unesených do pásma Gazy. Odvetné útoky v pásme Gazy si vyžiadali podľa tamojších úradov už vyše 10.800 obetí.