Izrael nepustí na svoje územie dve americké moslimské kongresmanky

Washington 15. augusta (TASR) - Izrael nepovolí vstup na svoje územie členkám Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Rashide Tlaibovej a Ilhan Omarovej. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie izraelského ministerstva zahraničných vecí.



Americký prezident Donald Trump predtým na Twitteri uviedol, že Izrael by prejavil nesmiernu slabosť, ak by obe moslimské kongresmanky na svoje územie pustil, pretože bojkotujú židovský štát.



"Izrael prejaví nesmiernu slabosť, ak umožní návštevu kongresmanke Omarovej a kongresmanke Tlaibovej. Nenávidia Izrael a židovský národ, a nedá sa povedať alebo urobiť nič, čo by ich presvedčilo o opaku. Obe robia hanbu!" uviedol na Twitteri 45. prezident Spojených štátov.



Rashida Tlaibová a Ilhan Omarová, ktoré v najbližších dňoch plánovali navštíviť Predjordánsko a východný Jeruzalem, sú vôbec prvé dve moslimky zvolené do Kongresu. Obe vyjadrili podporu Palestínčanmi vedenému medzinárodnému hnutiu s názvom Bojkot, odliv kapitálu a sankcie (BDS).



Izrael prijal zákon, ktorým by mohol zakázať vstup na svoje územie akémukoľvek podporovateľovi tohto hnutia. Izraelský veľvyslanec v Spojených štátoch Ron Dermer v júli uviedol, že zákonodarkyniam povolia vstup na územie Izraela z úcty k americkému Kongresu a americko-izraelským vzťahom.