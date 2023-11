Izrael nesmie v Gaze zanechať vákuum, vyhlásil prezident Isaac Herzog

Tel Aviv 16. novembra (TASR) – Izrael by mal v Pásme Gazy v blízkej budúcnosti udržiavať silnú vojenskú prítomnosť, aby Hamasu zabránil opätovne získať kontrolu. Povedal to izraelský prezident Isaac Herzog v rozhovore pre denník Financial Times (FT). TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Ak sa stiahneme, kto to preberie? Nemôžeme v Gaze zanechať vákuum. Musíme vymyslieť, ako to bude fungovať, padá mnoho nápadov. Nikto však nechce, aby sa opäť stala základňou teroristov," vyhlásil Herzog v rozhovore pre (FT).



Izralský premiér Benjamin Netanjahu minulý týždeň pre televíziu ABC News vyhlásil, že Izrael bude "neobmedzenú dobu" zodpovedať za bezpečnosť oblasti. Americký prezident Joe Biden v stredu vyhlásil, že izraelskému premiérovi jasne tlmočil stanovisko Spojených štátov, podľa ktorého je jediným riešením tohto konfliktu vznik palestínskeho štátu. Okupácia Gazy by bola podľa Bidena veľkou chybou.



Militanti Hamasu po vpáde do Izraela zo 7. októbra zabili približne 1200 ľudí, ďalších zhruba 240 vrátane detí odvliekli ako rukojemníkov do Pásma Gazy. Izrael v rámci odvety spustil masívne bombardovanie tejto palestínskej enklávy, ktoré si podľa palestínskych úradov ovládaných Hamasom vyžiadalo asi 11.500 obetí.