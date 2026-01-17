Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael nesúhlasí so zložením Rady mieru pre Gazu

Pohľad na stanový tábor so stanmi pre vysídlených Palestínčanov na pláži v daždivom a veternom počasí v meste Gaza 13. januára 2026. V Gaze zahynuli najmenej štyria Palestínčania po tom, ako sa zrútil múr na stany pre vysídlencov následkom dažďa a silného vetra. Foto: TASR/AP

Podľa židovského štátu zloženie výkonného výboru tzv. Rady mieru pre Gazu „nebolo koordinované s Izraelom a je v protiklade s jeho politikou“. Ďalšie podrobnosti uvedené neboli.

Jeruzalem 17. januára (TASR) - Izraelská vláda nesúhlasí vyhlásením Bieleho domu ohľadne predstaviteľov, ktorí budú hrať rolu v dohliadaní na ďalšie kroky v Gaze v tzv. Rade mieru. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP, podľa ktorej ide o prejav zriedkavej kritiky Izraela voči svojmu blízkemu spojencovi USA.

V sobotňajšom vyhlásení sa tiež uvádza, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu nariadil tamojšiemu ministerstvu zahraničných vecí, aby kontaktovalo šéfa americkej diplomacie Marca Rubia.

Palestínska skupina Islamský džihád podľa agentúry AFP v sobotu naopak uviedla, že Rada mieru pre Gazu bude „slúžiť izraelským záujmom“.

Trump v piatok vymenoval Rubia i Blaira za zakladajúcich členov tzv. Rady mieru pre Gazu. Blair v sobotu uviedol, že je vymenovaním „poctený“.

Trump zároveň menoval svojho osobitného vyslanca pre Blízky východ Stevea Witkoffa, zaťa Jareda Kushnera a prezidenta Svetovej banky Ajaya Bangu za členov „zakladajúcej výkonnej rady“, uviedol vo svojom vyhlásení Biely dom.

Do rady tiež prizval tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a argentínskeho lídra Javiera Mileia.

Predsedom rady bude podľa vyhlásenia sám Trump a ďalší jej členovia budú oznámení v nasledujúcich týždňoch.

Na základe 20-bodového mierového plánu pre Pásmo Gazy bude toto palestínske územie po vojne spravovať dočasný technokratický palestínsky výbor pod dohľadom a kontrolou Rady mieru.

Radu mieru ako výboru nadradený orgán by mal v teréne v Gaze viesť bývalý bulharský minister obrany a osobitný vyslanec OSN pre Blízky východ Nikolaj Mladenov.
