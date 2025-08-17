< sekcia Zahraničie
Izrael: Netanjahu obvinil demonštrantov, že posilňujú pozíciu Hamasu
Obdobné demonštrácie hlásili aj z Haify, Jeruzalema či mesta Beer Ševa.
Autor TASR
Tel Aviv 17. augusta (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu kritizoval demonštrantov, ktorí po celej krajine požadovali ukončenie vojny v Pásme Gazy. Podľa Netanjahua tým v skutočnosti posilňujú pozíciu palestínskeho militantného hnutia Hamas v rokovaniach, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Tí, ktorí dnes volajú po ukončení vojny bez porážky Hamasu, nielenže posilňujú pozíciu Hamasu a naťahujú prepustenie našich rukojemníkov, ale tiež zaisťujú, že sa hrôzy zo 7. októbra zopakujú,“ povedal Netanjahu na zasadnutí kabinetu s odkazom na útok palestínskych militantov na Izrael z jesene 2023, ktorý konflikt v Pásme Gazy vyvolal.
Izraelská polícia medzitým podľa agentúry AP uviedla, že počas štrajkov a protestov požadujúcich prímerie a dohodu o prepustení rukojemníkov v krajine zadržala dovedna 25 ľudí.
Protest podnietila výzva Fóra rodín rukojemníkov. Obdobné demonštrácie hlásili aj z Haify, Jeruzalema či mesta Beer Ševa. Fórum zároveň vyzvalo v nedeľu na celoštátny štrajk na protest proti rozhodnutiu izraelskej vlády rozšíriť svoju ofenzívu v Gaze miesto uzavretia dohody o prepustení rukojemníkov.
Izraelské úrady odhadujú, že Hamas okrem asi 20 živých rukojemníkov zadržiava v Gaze aj telá ďalších približne 30 unesených osôb. O prepustení rukojemníkov, vydaní tiel a ukončení vojny rokovali nepriamo obe znepriatelené strany už celé mesiace, avšak bezvýsledne.
