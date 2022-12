Netanjahu pokarhal koaličného partnera za poznámky proti LGBTQ ľuďom

Jeruzalem 25. decembra (TASR) — Budúci izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu pokarhal koaličného spojenca za vyjadrenia podporujúce diskrimináciu LGBTQ ľudí. TASR informuje podľa agentúry AP.



Netanjahu povedal, že poznámky, ktoré odzneli v nedeľu "sú neprijateľné pre mňa a pre členov Likudu" a že koaličná dohoda "nepovoľuje diskrimináciu LGBTQ, ani neobmedzuje ich práva ... ako izraelských občanov."



Poslankyňa Orit Malka Struková za stranu Židovský domov v nedeľnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas povedala, že sa bude usilovať o takú zmenu antidiskriminačného zákona, aby zamestnanci nemuseli konať proti svojmu náboženskému presvedčeniu. Napríklad by mohli odmietnuť ošetrovať LGBTQ ľudí v nemocniciach.



Ďalší člen strany Simcha Rotman by toto právo chcel rozšíriť aj na prevádzkovateľov hotelov, aby mohli odmietnuť LGBTQ klientov, "ak to poškodzuje ich náboženské cítenie".



Likudu sa podarilo po voľbách 1. novembra vytvoriť v Knessete komplikovanú koalíciu s krajnepravicovými a ultraortodoxnými stranami, ktoré otvorene vystupujú proti komunite LGBTQ ľudí. Vláda však ešte nezložila prísahu, pričom Netanjahu s politickými partnermi stále dokončuje dohody o koaličnom rozdelení moci.



Odchádzajúca vláda podnikla niekoľko malých krokov na posilnenie práv LGBTQ komunity, vrátane zrušenia zákazu darcovstva krvi homosexuálmi a efektívnejším prístupom ku zmene pohlavia.