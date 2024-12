Izrael: Netanjahu prvýkrát predstúpil pred súd v korupčnom procese

Tel Aviv 10. decembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vstúpil do budovy súdu v Tel Avive, aby po prvý raz vypovedal vo svojom dlhoročnom korupčnom procese, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Premiér prišiel okolo 08.00 h, zatiaľ čo vonku sa zhromaždilo niekoľko desiatok demonštrantov. Niektorí z nich mu vyjadrovali podporu, zatiaľ čo iní požadovali, aby urobil viac pre prepustenie približne 100 rukojemníkov, ktorých stále zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas.



Izrael vedie vojnu v Pásme Gazy proti Hamasu už viac ako rok, v dôsledku čoho Netanjahuovi súd povolil odklad začiatku pojednávania. Minulý štvrtok však sudcovia rozhodli, že politik začne vypovedať. Netanjahu je obvinený z úplatkárstva, podvodu a porušenia dôvery. Vypovedať bude trikrát týždenne, a to aj napriek vojne a možným novým hrozbám, ktoré predstavujú nepokoje na Blízkom východe vrátane susednej Sýrie.



Netanjahua v roku 2019 obvinili v troch prípadoch týkajúcich sa prijímania darov od bohatých známych a údajného získavania regulačných výhod pre mediálnych magnátov výmenou za priaznivé spravodajstvo. Premiér akékoľvek pochybenie popiera.



"Skutočnou hrozbou pre demokraciu v Izraeli nie sú volení zástupcovia, ale niektorí predstavitelia bezpečnostných zložiek, ktorí odmietajú akceptovať voľbu voličov a snažia sa o prevrat prostredníctvom zúrivých politických vyšetrovaní, ktoré sú v demokracii neprijateľné," uviedol premiér ešte vo štvrtok vo svojom vyhlásení.



Na pondelkovej tlačovej konferencii Netanjahu povedal, že čakal osem rokov, aby mohol povedať svoj príbeh. Zároveň vyjadril rozhorčenie nad tým, ako sa počas vyšetrovania zaobchádzalo so svedkami.



Pred vojnou Netanjahuove problémy so zákonom rozdelili tamojšiu spoločnosť, ktorú ešte viac polarizovala minuloročná snaha jeho vlády obmedziť právomoci súdov, píše Reuters. Sedemdesiatpäťročný predseda vlády, ktorý je pri moci takmer nepretržite od roku 2009, je najdlhšie slúžiacim izraelským lídrom a prvým úradujúcim premiérom obvineným z trestného činu.



Minulý mesiac Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal zatykač aj na Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany Joava Galanta spolu s vodcom Hamasu pre podozrenie zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v Pásme Gazy.