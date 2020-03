Netanjahu sa vyhlásil za víťaza volieb, Palestínčania sú sklamaní

Jeruzalem 3. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok deklaroval svoje víťazstvo v pondelkových parlamentných voľbách. Podľa exit pollov totiž premiérova strana Likud získala najvyšší počet hlasov, informovala agentúra AFP.



Ústredná volebná komisia v utorok ráno oznámila, že už zrátala všetky hlasy. Vzhľadom na pokračujúce overovanie však výsledky volieb zverejní až v neskorých popoludňajších hodinách. Išlo už o tretie parlamentné voľby v Izraeli za necelý rok.



Netanjahu označil výsledok svojej strany "za najväčšie víťazstvo vo svojom živote", napísal na svojej webovej stránke denník The Jerusalem Post. Volebná účasť dosiahla 71 percent, čo je viac, ako 69,8 percenta v predchádzajúcich voľbách v septembri minulého roka.



Izraelský premiér sa uchádzal o znovuzvolenie v období, keď sa blíži začiatok jeho súdneho procesu, v ktorom sa bude zodpovedať z obvinení z korupcie.



Strana Likud by na základe aktuálnych exit pollov mala získať 36 až 37 kresiel v 120-člennom izraelskom parlamente.



To by bol najlepší výsledok strany pod vedením Netanjahua, ktorý post premiéra zastáva od roku 2009, pripomína AFP. Strana by spolu so svojimi spojencami mohla obsadiť až 59 kresiel, čo je o dve menej, ako je nadpolovičná väčšina.



Na druhom mieste sa podľa exit pollov umiestnila centristická koalícia Modrá a biela (Kachol lavan) na čele s Bennym Gancom, ktorá by mohla obsadiť 32 až 34 kresiel. Ganc podľa AFP v súvislosti výsledkami vyjadril "sklamanie".



Tretie miesto patrí podľa exit pollov bloku štyroch arabských strán Spoločná kandidátka, ktoré získali 14 percent hlasov voličov.



Pomyselným jazýčkom na váhach by po tretích voľbách v krajine za necelý rok opäť mohla byť formácia Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) exministra obrany Avigdora Liebermana, ktorá odmieta spolupracovať so stranami izraelských Arabov i náboženskými stranami.



Predstavitelia Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP) sa k výsledkom volieb vyjadrili kriticky. Generálny tajomník OOP Sáib Irikát povedal, že vo voľbách zvíťazili "(židovské) osady, anexia a apartheid", napísala agentúra DPA.



"Netanjahu sa rozhodol, že pokračovanie okupácie a konfliktu je to, čo Izraelu prináša pokrok a prosperitu, preto sa rozhodol upevniť základy a piliere konfliktu, cyklu násilia, extrémizmu, chaosu a krviprelievania," povedal Irikát. Ďalším Netanjahuovým krokom bude podľa neho anexia palestínskych území v Predjordánsku.



Izrael okupuje územia na západnom brehu Jordánu od šesťdňovej vojny z roku 1967. Z pohľadu medzinárodného práva sú židovské osady postavené na týchto územiach ilegálne a bránia pokračovaniu mierového procesu, keďže sa rozprestierajú na územiach vnímaných Palestínčanmi ako súčasť ich budúceho štátu.