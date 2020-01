Netanjahu stiahol žiadosť o imunitu pred obvineniami z korupcie

Jeruzalem 28. januára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu stiahol v utorok svoju žiadosť o imunitu pred trestným stíhaním, ktorému čelí pre obvinenia z korupcie. Urobil tak len niekoľko hodín pred tým, ako sa mal parlament začať touto žiadosťou zaoberať. Informovala o tom agentúra AP.



Netanjahu, ktorý pricestoval do Washingtonu pred zverejnením mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ, vo vyhlásení na Facebooku uviedol, že si neželá, "aby táto špinavá hra pokračovala".



Izraelský parlament, Kneset, sa mal v utorok zísť na mimoriadnom zasadnutí s cieľom prediskutovať vytvorenie komisie, ktorá by posudzovala žiadosť premiéra o imunitu. Netanjahuova strana Likud avizovala bojkot tohto zasadnutia.



Netanjahua vlani v novembri izraelský generálny prokurátor obžaloval z podvodu, porušenia dôvery a úplatkárstva v troch rôznych kauzách. Premiér poprel akékoľvek pochybenie a obvinenia proti svojej osobe označil za "pokus o prevrat". Začiatkom januára však Netanjahu parlament požiadal, aby mu udelil imunitu.



"V tejto osudnej hodine pre ľud Izraela, keď som v Spojených štátoch na historickej misii určenia stálych hraníc Izraela a zaistenia našej bezpečnosti na ďalšie desaťročia, sa očakáva, že Kneset otvorí ďalšiu ukážku v cirkuse zbavovania imunity," napísal Netanjahu na Facebooku.



Jeho hlavný politický rival, opozičný líder Benny Ganc, vo vyhlásení uviedol, že "Netanjahu ide pred súd - a my musíme ísť vpred". "Nikto by nemohol riadiť krajinu a súčasne zvládať tri vážne obvinenia z trestných činov," dodal Ganc.



Stiahnutie žiadosti o imunitu otvára cestu pre pokračovanie právnych krokov voči Netanjahuovi v čase, keď sa krajina pripravuje na tretie parlamentné voľby v priebehu jedného roka, vyhlásené na 2. marca.



Netanjahu a Trump sa v utorok stretnú v Bielom dome pri zverejnení dlhoočakávaného mierového plánu Trumpovej vlády na riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Trump v pondelok oznámil, že plán predstaví na poludnie miestneho času (18.00 h SEČ).