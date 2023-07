Netanjahu tvrdí, že je otvorený rokovaniam o reforme súdnictva

Jeruzalem 20. júla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok povedal, že je pripravený rokovať o kľúčovej časti navrhovanej vládnej reformy súdnictva, ktorá v krajine vyvolala rozsiahle protesty. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Netanjahuova pravicová vláda v januári predstavila návrh reformy súdnictva, ktorá by však podľa jej odporcov ohrozila demokraciu v krajine. V Izraeli sa odvtedy konajú protesty proti tomuto návrhu.



Parlamentný výbor v stredu odhlasoval obmedzenie doložky, ktorá súdom v súčasnosti umožňuje zablokovať rozhodnutia vlády. Netanjahu sa však vo štvrtok v televíznom vysielaní pokúsil osloviť demonštrantov a kritikov, ktorí vyjadrovali nespokojnosť s reformou.



"Som premiérom vás všetkých... Ešte stále sa pokúšame dosiahnuť dohodu s opozíciou," povedal. Vyjadril presvedčenie, že jeho úsilie prinesie úspech. "Ak by aj nie, moje dvere zostávajú otvorené na rokovania," povedal.



Izraelský parlament minulý týždeň v prvom čítaní schválil časť vládou presadzovanej reformy, ktorá obmedzí právomoci Najvyššieho súdu. Celkovo sú potrebné tri čítania, aby bol návrh zákona prijatý. Vláda premiéra Netanjahua má v parlamente väčšinu a očakáva sa, že táto časť reformy bude prijatá do konca júla.