Netanjahu vymenoval koordinátora pre boj s koronavírusom

Jeruzalem 23. júla (TASR) – Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v dôsledku narastajúceho tlaku verejnosti rozhodol vymenovať popredného odborníka v oblasti verejného zdravia za koordinátora pre boj s novým koronavírusom. Oznámila to premiérova kancelária, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra AFP.



Zmienenej funkcie sa zhostil Ronni Gamzu, v súčasnosti riaditeľ hlavnej telavivskej nemocnice, ktorý v minulosti pôsobil aj na izraelskom ministerstve zdravotníctva.



„Profesor Gamzu má v oblasti zdravia dlhoročné administratívne skúsenosti," uviedla Netanjahuova kancelária.



Dôveru verejnosti voči izraelskej vláde v ostatnom čase naštrbilo viacero protichodných mimoriadnych opatrení ako opätovné otváranie a zatváranie verejných pláží, reštaurácií, posilňovní a ďalších obdobných zariadení, uvádza AFP.



Po celej krajine sa tiež rozšírili protesty proti krokom vlády v boji s pandémiou. Pravidelnou akciou sa v tomto smere stali protesty pred rezidenciou Netanjahua v Jeruzaleme, ktorých účastníci žiadajú aj to, aby premiér odstúpil v súvislosti s obvineniami s korupcie.



Izraelská vláda v marci zareagovala na pandémiu nového koronavírusu zatvorením hraníc, uzavretím miest a zavedením ďalších prísnych obmedzení pohybu občanov zameraných na predchádzanie šírenia vírusu. Denné prírastky nakazených sa v dôsledku toto znížili až na jednociferné čísla.



Od konca apríla do začiatku júna sa však opatrenia postupne uvoľnili a znovu sa otvorili aj školy. Počet nových prípadov nákazy sa odvtedy neustále zvyšuje. V ostatných týždňoch pritom už denné prírastky pravidelne prevyšujú číslo 1000 a v utorok dokonca hlásili 2000 nových prípadov.



Netanjahua médiá ešte prednedávnom chválili za zvládnutie prvej vlny nákazy, teraz však – v súvislosti s druhou vlnou – čelí narastajúcej kritike. V Izraeli dosiaľ zaznamenali 56 748 prípadov nákazy a 433 súvisiacich úmrtí.