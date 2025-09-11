< sekcia Zahraničie
Netanjahu vyzval Katar, aby stíhal alebo vyhostil „teroristov“
Tel Aviv 11. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu vyzval Katar, aby zo svojho územia vyhostil alebo tam stíhal „teroristov“. Došlo k tomu deň po tom, čo Izrael podnikol útoky na Dauhu, zacielené na predstaviteľov palestínskeho militantného hnutia Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Odkazujem Kataru a všetkým krajinám, ktoré poskytujú útočisko teroristom, buď ich vyhostite, alebo ich postavte pred spravodlivosť. Pokiaľ to neurobíte vy, urobíme to my,“ vyhlásil Netanjahu v prejave pri príležitosti pripomenutia výročia útoku v Spojených štátoch z 11. septembra 2001.
Izrael pri svojich utorňajších útokoch na Dauhu podľa vlastných slov cielil predovšetkým na hlavného vyjednávača palestínskeho militantného hnutia Hamas Chalíla Hajju, pričom pri údere zahynul jeho syn. Hamas tvrdí, že izraelský útok si vyžiadal šesť obetí vrátane pracovníka katarských bezpečnostných zložiek.
Spojené štáty vyjadrili nespokojnosť s útokom a americký prezident Donald Trump ho označil za „nešťastný incident“, ktorý neprispel k mieru v regióne.
Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání v reakcii následne vyhlásil, že Katar si vyhradzuje právo na tento útok Izraela reagovať.
