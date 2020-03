Netanjahuov test na koronavírus bol negatívny, v karanténe ostane

Jeruzalem 31. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, jeho rodina a personál mali negatívny test na koronavírus. V pondelok večer o tom informoval úrad premiéra s tým, že Netanjahu "zostane v karanténe, pokým nedostane inštrukcie od ministerstva zdravotníctva", píše agentúra AFP.



Netanjahu a jeho najbližší spolupracovníci sa rozhodli dobrovoľne odobrať do dočasnej domácej karantény po tom, ako sa na základe testov zistilo, že koronavírusom je nakazená Netanjahuova poradkyňa Rivkah Paluchová.



Netanjahuov úrad neskôr uviedol, že podľa "predbežného hodnotenia... nie je potrebné, aby bol premiér v karanténne, pretože neprišiel do úzkeho kontaktu s týmto jednotlivcom a osobne sa s touto osobou nestretol".



"Za posledné dva týždne neboli títo dvaja nikdy v tej istej miestnosti," dodala kancelária s tým, že pokračuje "epidemiologické vyšetrovanie".



Samotná Paluchová už skôr potvrdila, že v izraelskom parlamente (Knesete) bola vo štvrtok, aby pomohla Netanjahuovi v príprave na hlasovanie o novom predsedovi parlamentu. Podľa vlastných slov ale poradkyňa neprišla s premiérom do priameho kontaktu.



Pozitívny test na koronavírus mal ešte pred Paluchovou jej manžel. Poradkyňa uviedla, že obaja sa cítia dobre a majú len minimálne príznaky ochorenia COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje.



Premiéra už v ostatných týždňoch na koronavírus viackrát testovali, výsledky mal dosiaľ negatívne.



V Izraeli momentálne evidujú vyše 4347 nakazených, pričom koronavírus SARS-CoV-2 si tam vyžiadal už 15 obetí na životoch.