Netanjahuovi rivali sa pokúšajú dohodnúť na vytvorení novej vlády

Jeruzalem 9. marca (TASR) - Líder izraelského centristického bloku Modrá a biela (Kachol lavan) Benny Ganc sa dohodol so šéfom sekulárnej krajne pravicovej strany Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) Avigdorom Liebermanom, že budú pracovať na vytvorení novej vlády.



Podľa agentúry AP táto ich dohoda je neúspechom pre úradujúceho premiéra a lídra pravicovej strany jednota (Likud) Benjamina Netanjahua, ktorý sa snaží udržať sa pri moci pred svojím blížiacim sa súdnym procesom.



Ganc vo svojom vyhlásení po stretnutí s Liebermanom uviedol, že diskutovali "o hlavných zásadách" a rozhodli sa, že budú "spoločne pracovať na zostavení vlády, ktorá dostane Izrael z politického mŕtveho bodu a zabráni štvrtým voľbám".



V predčasných voľbách, ktoré sa v Izraeli konali 2. marca, bol Netanjahuov Likud najúspešnejšou stranou. Napriek podpore svojich doterajších spojencov - ultraortodoxných a nacionalistických strán - má však stále o tri mandáty menej ako 61 hlasov potrebných na získanie poverenia na zostavenie novej vlády.



Gancom vedená opozícia voči Netanjahuovi má momentálne väčšinu kresiel v Knesete. Tieto strany - vrátane Liebermanovej a koalície arabských strán známej ako Jednotný zoznam - síce spája averzia voči úradujúcemu premiérovi, ale panujú medzi nimi zároveň aj hlboké rozpory, pripomenula AP.



Gancovo stretnutie s Liebermanom však AP označila za krok k zjednoteniu týchto síl proti Netanjahuovi, aj keď nie je jasné, či môžu dosiahnuť konečnú dohodu.



Lieberman totiž v minulosti označoval arabských politických vodcov za sympatizantov teroristov.



Aj samotný Ganc počas predvolebnej kampane odmietal spojenectvo s arabskými stranami, ale po slovných útokoch, ktorým bol vystavený zo strany Netanjahua a jeho prívržencov, a v obave pred ďalším povolebným patom toto svoje rozhodnutie zmenil a pripustil účasť arabských strán na rokovaniach o novej vláde.



Po stretnutí s Liebermanom sa Ganc stretol s lídrom arabskej koalície Ajmanom Awdom a ďalšími vplyvnými arabskými politikmi. Ganc následne potvrdil svoj záväzok vytvoriť vládu, ktorá "bude slúžiť všetkým izraelským občanom, Židom aj Arabom".



Lieberman býval pritom v minulosti Netanjahuovým politickým spojencom. Zmenil sa však na jeho tvrdého odporcu, ktorý sa podľa všetkého snaží zvrhnúť svojho bývalého mentora, konštatovala agentúra AP. Svedčí o tom aj fakt, že Lieberman minulý týždeň vyjadril podporu novému návrhu zákona, ktorý zakáže obvinenému politikovi, ako je Netanjahu, aby po voľbách vytváral novú vládu. Ak by tento návrh zákona prešiel, Netanjahu by v politike skončil.



Netanjahu naďalej tvrdí, že voľby do Knesetu vyhral a obviňuje svojich oponentov, že sa mu toto víťazstvo pokúšajú "ukradnúť" dohodou s arabskými stranami, o ktorých tvrdí, že sú voči izraelskému štátu nepriateľsky naladené. Cez uplynulý víkend svojim politickým rivalom sľúbil, že "nikam neodchádza".