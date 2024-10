Izrael nevie potvrdiť úmrtie možného nástupcu vodcu Hizballáhu

Jeruzalem 7. októbra (TASR) - Izrael nevie potvrdiť úmrtie možného nástupcu zosnulého vodcu libanonského militantného hnutia Hizaballáh Hášima Safího ad-Dína. Uviedol to v pondelok hovorca izraelskej vlády po tom, čo sa objavili správy, že Safí ad-Dín bol cieľom minulotýždňového útoku Izraela v libanonskom hlavnom meste Bejrút. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Toto potvrdenie ešte nemáme," odpovedal hovorca David Mencer na otázku, či Izrael môže potvrdiť úmrtie Safího ad-Dína. Dodal, že ak sa to potvrdí, bude to zverejnené na webovej stránke izraelskej armády.



Hášim Safí ad-Dín je považovaný za nástupcu bývalého vodcu Hizballáhu Hasana Nasralláha, ktorý zomrel koncom septembra pri izraelskom útoku na južné predmestie Bejrútu.



Jeho osud zatiaľ nie je známy. Nemenovaný člen Hizballáhu v nedeľu pre Reuters uviedol, že hnutie oznámi, čo sa s ním stalo, až keď ukončí pátranie v oblasti, v ktorej sa mal nachádzať 2. októbra pri útoku Izraela na Bejrút. Zároveň obvinili Izrael, že bráni záchrannej a pátračskej operácii v danej oblasti.



Izrael pri útokoch zabil za uplynulý takmer rok väčšinu vysokopostavených predstaviteľov Hizballáhu a jeho vojenského velenia. Cezhraničné prestrelky medzi Izraelom a libanonským Hizballáhom sa obnovili po vypuknutí vojny v Pásme Gazy. Šiitske hnutie v Libanone začalo ostreľovať severný Izrael na znak solidarity s Palestínčanmi. Vojna v Pásme Gaze vypukla pred rokom 7. októbra po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na juh Izrael.