Izrael: Nie je možné určiť, kto zabil novinárku televízie al-Džazíra

Jeruzalem 24. júna (TASR) - Izraelská armáda tvrdí, že "nie je možné" určiť, kto v máji zastrelil Šírín abú Aklaovú - reportérku panarabskej spravodajskej televízie al-Džazíra. Armáda sa takto vyjadrila v piatok krátko po tom, ako Organizácia Spojených národov obvinila zo smrti novinárky izraelské sily. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Abú Aklaovú (51) smrteľne zranili 11. mája, keď spravodajsky pokrývala operáciu izraelskej armády v utečeneckom tábore Džanín ležiacom na severe Predjordánska. Na sebe mala vestu s označením "tlač".



Vyšetrovanie izraelských obranných síl (IDF) dospelo podľa piatkového vyjadrenia izraelskej armády "k jasnému záveru, že pani abú Aklaová nebola úmyselne zastrelená vojakom IDF a takisto nie je možné určiť, či ju bezhlavou paľbu zabil palestínsky ozbrojenec... alebo neúmyselne vojak IDF".



Hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Ravina Shamdasaniová predtým informovala o zisteniach tohto úradu, podľa ktorých novinárku zabila strela izraelských síl.



"My v Úrade vysokého komisára OSN pre ľudské práva sme ukončili nezávislé vyšetrovanie incidentu. Výstrely, ktoré zabili abú Aklaovú a zranili jej kolegu Alího Sammúdího, pochádzali od izraelských bezpečnostných síl a nie z bezhlavej paľby ozbrojených Palestínčanov, ako to pôvodne tvrdili izraelské úrady," povedala v piatok novinárom v Ženeve.



Dodala, že zistenia vychádzajú z informácií získaných od izraelskej armády aj od palestínskeho generálneho prokurátora. "Neobjavili sme žiadnu informáciu, ktorá by naznačovala, že v bezprostrednej blízkosti novinárov došlo k aktivite ozbrojených Palestínčanov," uviedla ďalej Shamdasaniová.