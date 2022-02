Izraelský premiér: Nová dohoda s Iránom bude ešte slabšia než pôvodná

Jeruzalem 20. februára (TASR) - Svetové mocnosti možno už "čoskoro" dospejú k novej jadrovej dohode s Iránom, ktorá však bude slabšia než tá pôvodná. Uviedol to v nedeľu izraelský premiér Naftali Bennett, ktorého citovala agentúra AFP.



"Zakrátko sa zrejme dospeje k dohode. K novej dohode, ktorá bude kratšia a slabšia než tá predchádzajúca," vyhlásil Bennett.



Izrael podľa neho nebude ani novou dohodou nijako viazaný a naďalej si vyhradzuje právo podniknúť vlastné opatrenia proti hrozbe zo strany Iránu a na zaistenie bezpečnosti izraelských občanov.



Bennett, ktorý odmietal aj pôvodnú zmluvu z roku 2015, uviedol, že ak na základe novej dohody dôjde k zmierneniu sankcií voči Iránu, tamojší režim využije získané financie na nákup zbraní, podporu terorizmu a protiizraelských aktivít.



Spojené štáty vo štvrtok informovali o "podstatnom pokroku" v rokovaniach o záchrane dohody o obmedzení iránskeho jadrového programu, ktorú mocnosti uzavreli s Teheránom v roku 2015. Podľa Washingtonu je dosiahnutie dohody možné už "v najbližších dňoch", ak sa Irán k tomu postaví so všetkou vážnosťou.



Vo Viedni od vlaňajšieho novembra prebiehajú rokovania o oživení jadrovej dohody, od ktorej v roku 2018 jednostranne odstúpil vtedajší americký prezident Donald Trump, ktorý zároveň obnovil tvrdé sankcie voči Teheránu. Irán následne prestal dodržiavať viaceré svoje záväzky vyplývajúce z dohody, ktorej signatármi sú aj Čína, Rusko, Francúzsko, Nemecko a Británia.



Iránske médiá v nedeľu informovali, že tamojší parlament vyzval prezidenta, aby od mocností získal záruky, že od novej jadrovej dohody opäť neodstúpia, ako to urobil Donald Trump, píše agentúra AP.