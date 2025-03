Novým šéfom izraelských ozbrojených síl sa stal Ejal Zamir

Jeruzalem 5. marca (TASR) - Novým šéfom izraelských ozbrojených síl sa v stredu stal Ejal Zamir. Nahradil Herciho Haleviho, ktorý z postu náčelníka generálneho štábu odstúpil pre zlyhanie armády pri útoku Hamasu na južný Izrael zo 7. októbra 2023. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a denníka Times of Israel.



Pred slávnostným uvedením do funkcie 59-ročného Zamira povýšili z hodnosti generálmajora na generálporučíka. Funkciu prevzal v pracovnej a nie slávnostnej uniforme, keďže Izrael je v súčasnosti vo vojne.



Times of Israel pripomína, že Zamir viedol kľúčové vojenské operácie počas druhej palestínskej intifády. V rokoch 2012 až 2015 pôsobil ako vojenský tajomník izraelského premiéra. Je zakladateľom pravicového think tanku Izraelské obranné a bezpečnostné fórum. Neskôr bol vymenovaný za veliteľa južného veliteľstva armády. Pôsobil aj ako zástupca náčelníka generálneho štábu a až do stredajšieho povýšenia pracoval vo vedení ministerstva obrany.



"Úloha, ktorou som bol dnes poverený je jasná: doviesť izraelské ozbrojené sily k víťazstvu," povedal Zamir. "Izraelské ozbrojené sily sú armádou ľudu. Čeliac vonkajším hrozbám musíme mať súdržnosť v našich radoch a budeme pracovať na ich rozšírení," deklaroval. Rodiny izraelských rukojemníkov držaných Hamasom ubezpečil, že urobí všetko pre ich návrat.



V prejave na ceremónii premiér Benjamin Netanjahu ocenil "sionizmus, ktorý bije v Zamirovom vnútri," ocenil jeho doterajšie úspechy a poďakoval sa odchádzajúcemu Halevimu. Vyhlásil tiež, že Izrael musí "dosiahnuť všetky vojnové ciele" a "národ si želá víťazstvo". Izraelu sa podľa neho podarilo "zmeniť tvár Blízkeho východu" a bude v tom pokračovať.



Minister obrany Jisrael Kac Zamira vyzval na ostražitosť a pohotovosť od prvého momentu vo funkcii. "Bezpečnostné výzvy okolo nás nedávajú novému náčelníkovi generálneho štábu ani 100 minút zhovievavosti. V skutočnosti, Ejal, nemáš ani jednu minútu," upozornil. Ak Hamas neprepustí izraelských rukojemníkov, tak je Izrael odhodlaný pokračovať v boji až do úplnej porážky Hamasu, dodal.



"Dňa 7. októbra ozbrojené sily zlyhali. Bolo to závažné zlyhanie. Takéto zlyhanie v takomto rozsahu však nemôžu vyšetrovať iba ozbrojené sily alebo Šin Bet (izraelská kontrarozviedka, pozn. TARS)," vyhlásil odchádzajúci Halevi a vyzval na vytvorenie vyšetrovacej komisie. Kritizoval neprimeranú kritiku armády, ktorá podľa neho podkopáva dôveru verejnosti v túto inštitúciu.