Izrael o predpokladanej smrti vodcu Hamasu informoval aj USA

Brusel 17. októbra (TASR) - Izrael informoval vojenských predstaviteľov USA o možnom úmrtí vodcu palestínskeho hnutia Hamas Jahjá Sinwára. Odovzdal im aj fotografie inkriminovaného tela, ktoré teraz skúma za účelom identifikácie. Podľa agentúry Reuters to vo štvrtok uviedol nemenovaný predstaviteľ amerického rezortu obrany, píše TASR.



"Očakávame ďalšie správy od Izraelčanov," povedal americký zdroj.



Reuters napísal, že americký minister obrany Lloyd Austin, ktorý je momentálne v bruselskom sídle NATO, bol o možnej Sinwárovej smrti informovaný počas prebiehajúcich stretnutí so spojencami. Vie o nej aj prezident USA Joe Biden, ktorý je na ceste do Európy.



O predpokladanej smrti Sinwára boli predtým informovaní aj členovia izraelského bezpečnostného kabinetu.



Izraelské médiá vrátane televízie KAN vo štvrtok podvečer informovali, že výsledky analýz DNA mŕtveho tela by mali byť známe v priebehu štyroch hodín.



Médiá v Izraeli s odvolaním sa na miestnu políciu medzičasom uviedli, že telo Sinwára bolo identifikované podľa chrupu. Izraelská polícia však oficiálne vyhlásenie v tomto zmysle zatiaľ nezverejnila, napísal na svojom webe denník The Times of Israel (TOI).



Nemenovaný izraelský predstaviteľ pre izraelské médiá spresnil, že Sinwár bol zabitý pri útoku na budovu nachádzajúcu sa v meste Rafah na juhu Pásma Gazy, dodal TOI.