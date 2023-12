Izrael objavil pod Gazou veľký tunel

Pásmo Gazy 17. decembra (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu uviedla, že objavila vstup do veľkého podzemného tunela. Nachádza sa blízko bývalého rušného priechodu Erez do Izraela, čo posilňuje úvahy o zlyhaní spravodajských informácií o príprave na smrtiaci útok militantov zo 7. októbra. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Tunel podľa armády meria viac ako 4 kilometre a je dostatočne široký na prejazd áut. Ako v nedeľu uviedla, uľahčil prípravu na teroristický útok 7. októbra. V ten deň militanti raketometným granátom prelomili časť múru blízko priechodu Erez. Potom zaútočili na základňu izraelskej armády, pričom zabili najmenej troch vojakov a niektorých uniesli do Gazy, uviedla armáda.



Armáda uviedla, že tunel objavila utajovaná jednotka "Yahalom", ktorá sa špecializuje na inžinierske misie vrátane pátrania po tuneloch. Uviedla tiež, že vnútri sa našli zbrane. Izrael tvrdí, že zničenie siete tunelov Hamasu je hlavným cieľom súčasnej vojenskej operácie.



"Pokiaľ viem, tento tunel neprechádza z Gazy do Izraela a zastaví sa do 400 metrov od hranice, čo znamená, že nič nenaznačovalo, že sa tunel stavia," povedal hovorca major Nir Dinar. Bezpečnostné služby o novoobjavenom tuneli pred útokom 7. októbra nevedeli.



Kruhový betónový vchod bol pod garážou, čo ho skrývalo pred izraelskými dronmi a satelitnými snímkami. Hoci armáda vedela, že Hamas má rozsiahlu sieť tunelov, Dinar povedal, že si nemysleli, že militanti budú schopní uskutočniť svoje plány na rozsiahly útok.



"Nie je žiadnym prekvapením, že to bola stratégia Hamasu po celý čas," povedal Dinar. "Prekvapením je, že uspeli a veľkosť tohto tunela... bola naozaj šokujúca."



Dinar podľa svojho vyjadrenia tunel v piatok navštívil. Povedal, že je dvakrát vyšší a trikrát väčší ako ostatné tunely nájdené v Gaze, vrátane elektriny a ventilácie. Podľa jeho slov na výstavbu a údržbu tunela boli potrebné milióny dolárov, ako aj veľké množstvo paliva a pracovnej sily.