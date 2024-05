Izrael obmedzil služby španielskych diplomatov Palestínčanom zo Západu

Jeruzalem 24. mája (TASR) - Dva dni po tom, čo Španielsko avizovalo, že oficiálne uzná štát Palestína, zaviedol Izrael v piatok obmedzujúce opatrenia vzťahujúce sa na činnosť španielskych diplomatov v krajine. TASR informuje podľa agentúr AFP a DPA.



Španielske veľvyslanectvo v Tel Avive i španielsky generálny konzulát vo Východnom Jeruzaleme budú mať na základe týchto opatrení v budúcnosti zakázané poskytovať svoje služby Palestínčanom pochádzajúcim z územia okupovaného Západného brehu Jordánu, oznámil v piatok na platforme X izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac.



Podľa agentúry AFP nebolo bezprostredne jasné, ako Izrael tento krok uvedie do praxe.



Izraelský minister zahraničných vecí tvrdí, že ide o reakciu na uznanie Palestíny ako štátu zo strany Madridu aj na "antisemitské" vyjadrenia podpredsedníčky španielskej vlády Yolandy Díazovej.



Španielsko spolu s Írskom a Nórskom v stredu oznámili, že palestínsky štát oficiálne uznajú koncom mája. Izrael potom varoval, že toto rozhodnutie bude mať vážne dôsledky pre ich vzájomné vzťahy.



Uznanie štátnosti Palestíny označila izraelská vláda za "odmenu za terorizmus", čím odkazovala na bezprecedentný útok militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy.



Šéfka španielskeho krajne ľavicového hnutia Sumar a súčasne ministerka práce Díazová rozhodnutie Madridu privítala, vo videu zverejnenom v piatok však použila aj sporné heslo "Palestína bude slobodná od rieky až po more", ktoré zaznieva na propalestínskych demonštráciách.



Toto slovné spojenie odkazuje na historické hranice Palestíny z čias, keď bola britským mandátnym územím a rozprestierala sa od rieky Jordán až po Stredozemné more, teda ešte pred vznikom štátu Izrael v roku 1948.



Kritici to vnímajú ako výzvu na úplné zničenie súčasného židovského štátu. Díazovej vyjadrenia preto odsúdil minister Kac aj izraelský veľvyslanec v Španielsku.



Fráza "od rieky k moru" sa podľa AFP niekedy používa aj ako heslo sionistického hnutia pre vznik Veľkého Izraela, ktorý by sa rozprestieral na rovnakom území.