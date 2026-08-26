< sekcia Zahraničie
Izrael obsadil zariadenie UNRWA vo východnom Jeruzaleme
Hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa označil toto konanie Izraela za neprijateľné a v rozpore so záväzkami Izraela vyplývajúcimi z medzinárodného práva.
Autor TASR
Tel Aviv 26. augusta (TASR) - Izraelská polícia v utorok vstúpila do výcvikového centra Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) vo východnom Jeruzaleme, nariadila jeho zamestnancom, aby odišli, a prevzala kontrolu nad zariadením. Políciu sprevádzal krajne pravicový minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben Gvir, ktorý dlhodobo kritizuje UNRWA. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.
Vláda židovského štátu tvrdí, že v tejto agentúre sa to hemží členmi palestínskeho militantného hnutie Hamas. Premiér Benjamin Netanjahu v utorok uviedol, že Izrael „nedovolí, aby na jeho území pôsobila organizácia, ktorej zamestnanci boli zapojení do masakra zo 7. októbra 2023, a podnikne proti nej všetky dostupné kroky“.
Premiér podľa svojich slov nariadil evakuáciu zariadenia Kalandijá v súlade so zákonom z roku 2024, ktorý zakazuje tejto agentúre operovať na izraelskom území, informuje portál The Times of Israel.
Ben Gvir na sieti X zverejnil video, na ktorom sedí za stolom, ktorý predtým patril riaditeľovi výcvikového centra. „UNRWA je mimo hry,“ vyhlásil. „Títo teroristi musia byť úplne vyhnaní z Izraelského štátu,“ dodal.
UNRWA vo svojom vyhlásení priblížila, že do priestorov OSN vo východnom Jeruzaleme vstúpili najmenej štyri obrnené vozidlá v sprievode viac než 50 príslušníkov izraelských bezpečnostných zložiek. V tom čase sa na mieste nachádzalo približne 20 zamestnancov agentúry. „Izraelskí predstavitelia následne vo verejných vyhláseniach uviedli, že izraelské orgány tieto priestory zabavili,“ uviedla.
Agentúra vstup izraelských ozbrojených zložiek do zariadenia OSN bez jej súhlasu odsúdila. Poznamenala, že Kalandijá je najstaršie odborné vzdelávacie centrum UNRWA a palestínskym utečencom slúži už viac ako 70 rokov.
Hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa označil toto konanie Izraela za neprijateľné a v rozpore so záväzkami Izraela vyplývajúcimi z medzinárodného práva.
Izrael zakázal UNRWA pôsobenie na svojom území a fakticky aj v Pásme Gazy. Agentúru obvinil, že jej zamestnanci pracovali aj pre hnutie Hamas a niektorí z nich sa podieľali na útoku z októbra 2023. Medzinárodný súdny dvor na jeseň minulého roka rozhodol, že Izrael tieto obvinenia nepodložil dôkazmi.
UNRWA ukončila pracovné zmluvy deviatich zamestnancov obvinených z účasti na spomínanom útoku, hoci podľa nej Izrael svoje tvrdenia nedoložil.
Na základe dohovoru OSN z roku 1946 sa priestory OSN považujú za „nedotknuteľné“, pričom majetok a aktíva OSN sú imúnne voči prehliadkam či konfiškácii.
Vláda židovského štátu tvrdí, že v tejto agentúre sa to hemží členmi palestínskeho militantného hnutie Hamas. Premiér Benjamin Netanjahu v utorok uviedol, že Izrael „nedovolí, aby na jeho území pôsobila organizácia, ktorej zamestnanci boli zapojení do masakra zo 7. októbra 2023, a podnikne proti nej všetky dostupné kroky“.
Premiér podľa svojich slov nariadil evakuáciu zariadenia Kalandijá v súlade so zákonom z roku 2024, ktorý zakazuje tejto agentúre operovať na izraelskom území, informuje portál The Times of Israel.
Ben Gvir na sieti X zverejnil video, na ktorom sedí za stolom, ktorý predtým patril riaditeľovi výcvikového centra. „UNRWA je mimo hry,“ vyhlásil. „Títo teroristi musia byť úplne vyhnaní z Izraelského štátu,“ dodal.
UNRWA vo svojom vyhlásení priblížila, že do priestorov OSN vo východnom Jeruzaleme vstúpili najmenej štyri obrnené vozidlá v sprievode viac než 50 príslušníkov izraelských bezpečnostných zložiek. V tom čase sa na mieste nachádzalo približne 20 zamestnancov agentúry. „Izraelskí predstavitelia následne vo verejných vyhláseniach uviedli, že izraelské orgány tieto priestory zabavili,“ uviedla.
Agentúra vstup izraelských ozbrojených zložiek do zariadenia OSN bez jej súhlasu odsúdila. Poznamenala, že Kalandijá je najstaršie odborné vzdelávacie centrum UNRWA a palestínskym utečencom slúži už viac ako 70 rokov.
Hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa označil toto konanie Izraela za neprijateľné a v rozpore so záväzkami Izraela vyplývajúcimi z medzinárodného práva.
Izrael zakázal UNRWA pôsobenie na svojom území a fakticky aj v Pásme Gazy. Agentúru obvinil, že jej zamestnanci pracovali aj pre hnutie Hamas a niektorí z nich sa podieľali na útoku z októbra 2023. Medzinárodný súdny dvor na jeseň minulého roka rozhodol, že Izrael tieto obvinenia nepodložil dôkazmi.
UNRWA ukončila pracovné zmluvy deviatich zamestnancov obvinených z účasti na spomínanom útoku, hoci podľa nej Izrael svoje tvrdenia nedoložil.
Na základe dohovoru OSN z roku 1946 sa priestory OSN považujú za „nedotknuteľné“, pričom majetok a aktíva OSN sú imúnne voči prehliadkam či konfiškácii.